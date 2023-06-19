28歲審計員涉煽惑襲擊TVB新聞部員工 否認兩項控罪明天續審

28歲男審計員涉嫌於2019年11月至2020年5月在網上討論區留言，煽惑他人襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部員工。他否認煽惑他人普通襲擊及導致他人身體受嚴重傷害共兩罪，案件今（19日）於區域法院開審。案件明續審。

控罪指，被告范仕文，被控於2019年11月8日，在香港非法煽惑其他不知名人士襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員；及於2020年5月8日在香港，有意圖使上述職員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

被告曾於網上留言「成個tvb新聞部見一個打一個」

控方開案陳詞指，2019年11月8日，有人在連登討論區發布一則題為「TVB:有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的帖文，有網民留言稱「CCTVB真係比狗X」等。被告則對兩個留言「袁志偉幾時捉去打打靶」及回覆指「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。

2020年5月8日，有人發布「cctvb X你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的連登帖文，有人留言「真係好無恥 咁樣嘅假新聞誤導觀眾 香港人仲繼續忍?」，而被告則留言「舊年一早已經講緊要打X班XX 不過有大愛臭X即刻出黎吠 仲要講到班作家係臥薪嘗膽咁」及「睇tvb係原罪」。2021年7月28日，警方拘捕被告，他在警誡下承認在連登討論區發布涉案留言。