28歲楊嘉驃患末期癌捐80萬　英超愛華頓球星拍片打氣

28歲港大畢業生楊嘉驃（Gabriel），早前被診斷患上末期胃癌及肝癌，彌留之際他宣布向香港兒童癌病基金80萬元予患癌小朋友。有本地球迷得知Gabriel為英超球隊愛華頓粉絲後，將其善舉傳給其愛華頓，最終更獲愛華頓球星卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin，DCL）為他拍片致謝打氣。

英超愛華頓球星拍片感謝

Facebook專頁「拖肥工廠」表示，先前與球會分享Gabriel無私捐獻80萬的故事，以及抗癌歷程，不料迅速便得到球會回應，並安排左卡維特利雲拍攝影片親自同Gabriel道謝打氣。拖肥工廠專頁負責人稱，希望影片亦能鼓勵大家去面對任何困難。

影片中，卡維特利雲在片段中向Gabriel說，球會已得知他的故事，又指Gabriel幫助許多兒童對抗癌魔；卡維特利雲又稱，為他的遭遇感到難過，並代表愛華頓球隊，與他並肩作戰，祝願他可以保持勇氣鬥志以激勵更多人。

Gabriel於去年被診斷患上末期胃癌，此前他在自己社交媒體網站上寫道，「請你一定一定要相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日」，「將帶不走的，留給勇敢的小朋友。約定再見，就會再見。」其留言引起網上極大迴響，大批網民留言鼓勵他加油及不要放棄。