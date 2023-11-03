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2023-11-03 17:30:00

28歲楊嘉驃患末期癌捐80萬　英超愛華頓球星拍片打氣

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28歲楊嘉驃患末期癌捐80萬，英超愛華頓球星拍片打氣。(FB@拖肥工廠、FB@楊嘉驃)

28歲港大畢業生楊嘉驃（Gabriel），早前被診斷患上末期胃癌及肝癌，彌留之際他宣布向香港兒童癌病基金80萬元予患癌小朋友。有本地球迷得知Gabriel為英超球隊愛華頓粉絲後，將其善舉傳給其愛華頓，最終更獲愛華頓球星卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin，DCL）為他拍片致謝打氣。

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）早前被診斷患上末期胃癌及肝癌，彌留之際在社交平台宣布捐出80萬元予香港兒童癌病基金予患癌小朋友 楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片)

英超愛華頓球星拍片感謝

Facebook專頁「拖肥工廠」表示，先前與球會分享Gabriel無私捐獻80萬的故事，以及抗癌歷程，不料迅速便得到球會回應，並安排左卡維特利雲拍攝影片親自同Gabriel道謝打氣。拖肥工廠專頁負責人稱，希望影片亦能鼓勵大家去面對任何困難。

影片中，卡維特利雲在片段中向Gabriel說，球會已得知他的故事，又指Gabriel幫助許多兒童對抗癌魔；卡維特利雲又稱，為他的遭遇感到難過，並代表愛華頓球隊，與他並肩作戰，祝願他可以保持勇氣鬥志以激勵更多人。

Gabriel於去年被診斷患上末期胃癌，此前他在自己社交媒體網站上寫道，「請你一定一定要相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日」，「將帶不走的，留給勇敢的小朋友。約定再見，就會再見。」其留言引起網上極大迴響，大批網民留言鼓勵他加油及不要放棄。

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