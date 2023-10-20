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2023-10-20 15:16:59

28歲港大畢業生楊嘉驃患末期癌 臨別捐80萬冀助癌病童(更新)

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楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，他已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片)

楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，他已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片)

【15:15更新】楊嘉驃(Gabriel)的親友今午表示，香港社會的關愛及各大傳媒的鼎力協助已經傳遞到Gabriel耳邊，對此再次衷心致謝，他在精神尚可的時候，已看了部份報道及網上討論。親友現時希望盡時間陪伴Gabriel，以及讓他能適時休息。

28歲男子楊嘉驃(Gabriel)去年被診斷患上末期胃癌，目前正躺在病床上彌留之際，他已將80萬港元捐予兒童癌病基金，支援勇敢抗癌的小朋友，「請你一定一定要相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日」，「將帶不走的，留給勇敢的小朋友。約定再見，就會再見。」其留言引起網上極大迴響，大批網民留言鼓勵他加油及不要放棄。

 

 

 

楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片)

先後確診胃癌肝癌  仍無法根治

楊嘉驃在港大社會科學系畢業，曾創辦環保初創企業，推動普及紙飲管、可重用飯盒，及後在投資銀行任職至今去年4月他確診胃癌，接受化療並切除胃部，惟在年尾再發現肝臟有腫瘤，之後再切除腫瘤，可惜仍無法根治，到今年4月再發現有10粒以上的腫瘤擴散。

楊嘉驃親人昨晚（19日）代他在社交平台發文，指抗癌超過一年，化療好多副作用，更會令人失去基本尊嚴，自己已失去說話能力。他希望世界不會再有癌症及其他疾病，亦好感恩得到家人、朋友、公司以及友人支持。他已捐出80萬港元予香港兒童癌病基金，以支持機構工作。

楊嘉驃稱早前已有捐款的決定，「因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。」

「我想喺到同患癌小朋友講，請你一定一定要相信自己會康復。即使抗癌過程中身體會好痛苦，但只要你唔放棄，相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日。」

楊嘉驃亦寄語大家，「我地每個人生命都總會遇上疾病，當你尚有精力同健康，要記得好好珍惜，做自己鍾意嘅事，盡情享受人生。」

未婚妻提訂婚 「他是我見過最勇敢的人」

楊嘉驃的未婚妻一直陪伴他對抗頑疾。他確診胃癌兩星期後，二人就決定訂婚，未婚妻向傳媒說：「這是我主動提出，他可能會覺得對我而言是一個負擔，但我還想跟他在一起，就是想讓他知道，我對他的愛是這樣的大，他是我見過最勇敢的人。」她亦對未婚夫捐款感驕傲。

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