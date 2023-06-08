28歲男涉電騙 9名長者被騙失款97萬 傳前區議員王進洋被捕

電話騙案不絕。1名28歲姓王男子涉與9宗「猜猜我是誰」電話騙案被捕，9名受害長者失款共97萬元，該名男子正被扣查。消息指被捕男子為前離島區區議員王進洋。行動中，警方檢獲一部手提電話，案件仍在調查，並不排除有更多人被捕。

觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒指，一名90歲婦人於5月30日報案，指接獲不明人士來電，對方訛稱是其兒子，因涉刑事案件要求交付30萬元保釋金，並會有人上門收款，婦人不虞有詐同日將30萬元交給上門收款的男子，事後向家人提及事件才揭發懷疑受騙，報警求助。

警方在周一(5日)調查一宗欠交罰款案時，發現一名28歲男子疑與該宗電話騙案有關，初步相信該名男子假裝長者「兒子朋友」向老婦收「保釋金」，男子涉以欺騙手段取得財產罪被捕。

9名受害長者71至93歲

警方重案組第二隊接手調查後，初步相信該名28歲男子與其餘8宗電話騙案有關，分別上門向另外8名71至93歲老婦，收取騙款，案件於5月29日至6月5日接到報案，9名長者合共失款97萬元。

初負責收款 其後變安排成員收款

警方調查發現，不法集團在網上社交平台發布招聘廣告，以1,000至1,500元日薪聘請負責上門收取金錢的下線成員，收款後再將騙款交予集團。吳銘鋒補充指：「被捕人一開始被詐騙集團聘請為收款角色，隨時間推演，被捕人的角色加重，變成集團上線成員，安排下線成員收款。」

警方呼籲，市民要謹記防騙三寶，包括收線、核實、求助，並提醒市民切勿為一時利益而遭不法分子利用，加入詐騙集團。