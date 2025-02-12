29歲女子網上賣6.8萬元手袋遇彈票黨　3名男子被捕

一名女子網上賣手袋遇上彈票黨，3名男子被捕。

一名29歲姓趙女子，早前於網上平台出售名貴手袋，其後一名28歲男子相約於同日在將軍澳區交收，惟交收後發現相關支票未能兌現，遂報警求助。

3名男子被捕

警方昨日（11日）接報後，將軍澳警區刑事部人員接手調查，於同日下午在旺角區內以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名介乎28至61歲涉案男子。經深入調查後，其中一名28歲姓陳男子懷疑與另外一宗發生在觀塘區涉及手機交易的網上購物騙案有關，涉案金額共8.4萬元，並檢獲一個手袋，懷疑與案件有關，總值約6.4萬元；同時檢獲4部手提電話。3名涉案男子現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進。