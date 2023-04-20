29歲工程師涉用假「安心出行」罪成 待索社服令報告押5月12日判刑

29歲前外判測試男工程師在2021年11月使用虛假「安心出行」程式，進入灣仔入境事務大樓，他早前被裁定「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪成，原本今日（20日）於東區裁判法院判刑，惟辯方求情指，被告背景報告正面，感化官亦認為他有悔意，而被告在還柙14天已初嘗牢獄之苦，明白自由可貴。裁判官王證瑜亦接納報告和被告求情信顯示出他有悔意，故押後至5月12日判刑，以待索取社會服務令報告。

控罪指，被告文劍偉被控於2021年11月1日在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。

辯方求情被告承認自己魯莽愚昧

辯方今天求情時指，被告背景報告正面，感化官指他在還柙期間反省，明白自己行為不智，低估了法律後果。被告在求情信中，亦指承認自己魯莽愚昧，一時想錯，因擔心私隱而使用虛假應用程式，造成防疫漏洞，更令家人擔心，承諾今後不再做出違法、挑戰法律底線的行為，希望法庭給予他為社會服務的機會。

辯方又透露，被告母親須於5月進行手術，而被告屬初犯，他現時已有悔意，在還柙14天已嘗到牢獄之苦，明白自由可貴。裁判官王證瑜指出案件嚴重，惟接納報告和被告求情信顯示出他有悔意，被告在信中承認犯罪屬自私之舉，對他人造成影響，並承認今後引以為戒，其家人求情信亦指希望給予被告改過機會、重投社會，遂押後判刑和索取社會服務令報告。