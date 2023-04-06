29歲工程師涉用假「安心出行」罪成 還柙兩星期後判刑

29歲前外判測試男工程師在2021年11月使用虛假「安心出行」程式，進入灣仔入境事務大樓，被控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。他早前否認控罪，經審訊後，今日於東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官王證瑜將案件押後至4月20日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告須還柙懲教看管。

被告文劍偉被控於2021年11月1日在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。

辯方求情現時已有反省

辯方求情透露，被告初犯，明白經審訊後被定罪，但他已同意大部分控方案情，本案爭議點是在於「侵入」，加上被告已開宗明義表達，使用由連登下載的假安心出行應用程式，現時已有反省，了解到其行為相當不智，冀法庭盡量輕判。辯方續指，被告現有工作在身，安心出行程式亦已取消，故其重犯機會極微，望額外索取另一份社會服務令報告。