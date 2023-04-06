29歲工程師涉用假「安心出行」罪成 還柙兩星期後判刑

29歲前外判測試男工程師在2021年11月使用虛假「安心出行」程式，進入灣仔入境事務大樓，被控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。他早前否認控罪，經審訊後，今日於東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官王證瑜將案件押後至4月20日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告須還柙懲教看管。
被告文劍偉被控於2021年11月1日在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。
辯方求情現時已有反省
辯方求情透露，被告初犯，明白經審訊後被定罪，但他已同意大部分控方案情，本案爭議點是在於「侵入」，加上被告已開宗明義表達，使用由連登下載的假安心出行應用程式，現時已有反省，了解到其行為相當不智，冀法庭盡量輕判。辯方續指，被告現有工作在身，安心出行程式亦已取消，故其重犯機會極微，望額外索取另一份社會服務令報告。
官：被告沒有悔意
王官裁決時指，據控方證據顯示，被告有必定進入公共機關或單位，而當中除獲豁免人士外，規定所有員工進入政府處所前需要安裝或使用「安心出行」應用程式，包括被告亦必須遵守，但他沒有這樣做，可見一定構成「侵入」行為，故被告必定無合理辯解或解釋，遂裁定被告罪名成立。王官又指，雖然辯方表示疫情已過去，但案發時還未過去，政府及社會需要謹慎處理疫情，包括強制使用安心出行程式等，被告的行為違背政策目的，對社會抗疫精神造成阻礙，同時被告是經審訊後被定罪，沒有悔意，將考慮是否須判處監禁式刑罰，並還柙被告至4月20日判刑，以待索取其背景報告。
另同案被告伍敏怡（23歲，文員）早前已承認控罪，被判處80小時社會服務令。其餘同案3名被告莫冠恒（45歲，審計主任）、黃梓軒（29歲，入境事務助理員）及陳國飛（34歲，入境事務主任）則均否認控罪。莫將排期於5月12日進行審訊；黃早前已裁定罪名成立，將4月12日判刑；陳則裁定罪名不成立。