29歲男KOL涉強姦窺淫等4罪下周一提堂 母涉盜竊同被捕(港台截圖)

一名男KOL被指以欺詐及脅迫手段，誘使本地年輕女子進行性行為。俗稱「O記」的警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒指，近日在社交媒體留意到有關報道，並高度重視案件，跟進調查後在周四(18日)晚上接觸到受害人及接獲報案，隨即鎖定犯案人身份，於數小時後在落馬洲管制站截獲該名男KOL，男疑犯正被扣查，警方稍後會落案起訴他強姦、非禮、窺淫、威脅及恐嚇手段促使非法性交，案件將於下周一(22日)在粉嶺裁判法院提堂。

29歲KOL涉強姦窺淫等4罪下周一提堂 母涉盜竊同被捕

有人亦涉嫌偷拍或強迫拍攝 警方至今接獲6名年齡介乎18歲至25歲的本地女子報案，案發時各人年齡分別介乎17歲至24歲。至於被捕男子29歲，涉嫌於2017年至2024年期間，在自置住所及租住單位逼使本地女子與其進行性行為及猥褻行為，當中有人亦涉嫌偷拍或強迫拍攝。行動中，警方亦扣查被捕男子的電腦及電話。另外，警方昨日(19日)亦拘捕男疑犯的59歲母親，她涉嫌盜竊。