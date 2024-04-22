29歲男KOL被控強姦及侵犯4女提堂　還柙候審以作認人手續

一名男KOL被指以欺詐及脅迫手段，誘使本地年輕女子進行性行為。他被控2項強姦、1項猥褻侵犯及1項以威脅促致他人作非法的性行為罪，共涉及4名事主。案件今日於粉嶺裁判法院首次提堂，押後至4月26日再訊，以待作認人手續等進一步調查，被告還柙警方看管。

被告謝旻皓，報稱地盤工人。謝被控於2017年3月，在上水私人屋苑單位內以威脅手段，促致女子A作非法的性行為。而2項強姦罪指，謝於2019年在大圍大埔公路7838號薈蕎單位内強姦女子B，及於2023年6月19日在薈蕎單位強姦女子D。謝亦被控於2023年2月12日，在薈蕎某單位內猥褻侵犯女子C。