29歲運輸工認要求12歲女童傳送淫照 還押至12月8日判刑

29歲任職可樂廠運輸工人的「宅男」在Facebook認識12歲女童後，要求對方傳送顯示性器官的相片，與他發生性行為，介紹乳房發育成熟的朋友給他，又建議一起舉辦性派對，女童傳送了7張顯示乳房及私處的相片予被告。他今於區域法院承認3項促致未滿18歲的人製造色情物品罪，辯方求情指被告承認其行為荒唐無恥至極。暫委法官黃雅茵把案件押後至12月8日，以待索取被告精神科及心理報告才作判刑。

控罪指，被告張凱傑，29歲，原被控4項促使不滿16歲的另一人製作色情物品及1項管有兒童色物品罪，但他只承認3項控罪，其餘控罪則獲准於法庭存檔。被告於去年7月28至30日促使不滿16歲的X製作色情物品，即共7張拍攝乳房及陰道的照片。