29歲「學牌」鐵騎士父親傷心認屍　愛兒4名朋友陪伴在側

上環干諾道西天橋昨日（25日）發生致命車禍，持「學牌」的29歲姓何鐵騎士遭旅遊巴輾爆頭慘死。今日早上9時許，死者父親及親友一同到西環殮房認屍。何父在兒子4名朋友的陪同下，西環殮房辦理認屍手續。眾人逗留約1.5小時後離去，神情哀傷。據悉，親友於警方安排下，昨日已在車禍現場路祭。

死者親友代為道別

死者的親友今日凌晨在其社交網站帳號代為出帖文，宣佈死訊「今天係我要告別既日子，雖然有小小難過啦。我想要感謝所有曾經一齊度過美好時光的人，你哋令我的生命更加豐盈同有趣。雖然我要行先一步，但我哋既友情和回憶將會永遠存在。God bless you guys，希望大家都可以追求自己既夢想，開心生活。好了，我要走啦，咁多位再見啦！」