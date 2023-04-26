29歲「學牌」鐵騎士父親傷心認屍　愛兒4名朋友陪伴在側

上環干諾道西天橋昨日（25日）發生致命車禍，持「學牌」的29歲姓何鐵騎士遭旅遊巴輾爆頭慘死。今日早上9時許，死者父親及親友一同到西環殮房認屍。何父在兒子4名朋友的陪同下，西環殮房辦理認屍手續。眾人逗留約1.5小時後離去，神情哀傷。據悉，親友於警方安排下，昨日已在車禍現場路祭。
死者親友代為道別
死者的親友今日凌晨在其社交網站帳號代為出帖文，宣佈死訊「今天係我要告別既日子，雖然有小小難過啦。我想要感謝所有曾經一齊度過美好時光的人，你哋令我的生命更加豐盈同有趣。雖然我要行先一步，但我哋既友情和回憶將會永遠存在。God bless you guys，希望大家都可以追求自己既夢想，開心生活。好了，我要走啦，咁多位再見啦！」
死者朋友稱曾夢見他被海嘯沖走
何的友人昨晚亦在網上留言悼念，其中一名友人留言道：「曾經放學我地都互相一起玩影相，互相幫對方拍下野，你想做魔術師，我想做明星，係你屋企亂影一通！討論住我地各自夢想！我地各自都未完成夢想！16歲的我仲話，將來我做歌手你要來哦！如果你紅了先，我就做你助手，幫你拍照哦！希望你喺第二個空間可以繼續完（圓）夢！」他又指，「我係今個月發夢見到一個同學！夢中佢比海嘯沖走，我同佢一齊避難！我醒來同佢講，遲些食飯。然後我剛剛收到同學同我講，佢今日比架巴士撞到自己電單車走了！上天比提示我。」