3中學生涉將軍澳圖搶女途人手袋提堂 還押6月再訊(更新)

【4月2日更新】
3名中學男生涉於上周六(3月29日)在將軍澳圖搶奪女途人的手袋不果，事後被捕並落案控以企圖行劫罪。案件今日於觀塘裁判法院首次提堂。3名被告暫時毋須答辯，署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至6月25日再訊，以等待警方進一步調查，期間各被告均須還押候訊，當中兩名15歲被告還押於屯門兒童及青少年院。法庭將於4月10日處理3人的保釋覆核。
3名被告分別為15歲張姓中二學生，16歲李姓中四學生，及15歲吳姓中四學生。3人同被控1項企圖行劫罪，控罪指他們於3月29日在將軍澳近翠琳路及寶琳北路交界巴士站企圖搶劫1名女子。
早前報道指，上周六深夜一名53歲女子在翠林邨巴士站候車時，突然被人搶手袋但不果，女子鼻骨骨折，送往將軍澳醫院治理。涉事三名男童互相認識，分別負責施襲、搶手袋及把風。
案件編號：KTCC600/2025
【4月1日】
將軍澳發生企圖搶劫案，一名女子候車期間遭3名本地男童襲擊，並企圖搶去手袋。警方翻查大量閉路電視後，拘捕涉案的3名男童，各人被暫控「企圖行劫」罪，案件於今日(2日)上午於觀塘裁判法院提堂。
上月29日零晨，將軍澳發生企圖搶劫案。一名53歲的本地女子於將軍澳翠林邨一巴士站內候車期間，被3名本地男童徒手襲擊頭部。其間，3名男童試圖搶去該名女子的手袋，最終事敗逃去無蹤。
警方高度重視案件。將軍澳重案組及特遣隊人員事後翻查大量閉路電視片段，經過深入調查後於3月31日在將軍澳區拘捕該三名男童，年齡介乎15至16歲。