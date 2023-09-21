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2023-09-21 04:31:58
日報

3人涉售假半島美心月餅被捕 海關檢49盒市值約1.6萬元

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證物 海關 月餅

海關相信沒有太多假月餅流出市面。

中秋臨近，市民要留神冒牌月餅的出現。海關早前接獲商標持有人舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，隨後展開執法行動，搗破2個網上平台帳戶，檢獲49盒月餅，涉及品牌分別為「半島酒店迷你奶黃月餅」及「美心流心奶黃2023」，估計市值1.6萬元，3人被捕。海關提醒市民，選購月餅時應留意最佳食用日期，以及二維碼雷射貼紙的獨有編號。

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯稱，早前接獲商標持有人舉報，指有人懷疑在網上平台售賣冒牌月餅，調查後鎖定多個可疑帳戶並喬裝顧客試買，終搗破2個網上平台帳戶，拘捕1男2女，年齡介乎28至41歲，並在旺角一個商廈單位及慈雲山一住宅單位，檢獲49盒月餅，估計市值1.6萬元。

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促留意食用日期及二維碼雷射貼紙

涉案的懷疑冒牌月餅涉及半島酒店和美心的月餅，海關仍在調查貨物來源，相信流出市面的月餅不多。周麗雯指，正貨與假貨外觀相似，但細心留意會發現部分特徵明顯有別，包括包裝盒設計、註冊商標，月餅最佳食用日期也非下月9日等。

兩款假月餅亦有提供二維碼雷射貼紙或防偽標籤，惟掃描後連結的指定網站同屬騙徒偽冒，而正版半島月餅標籤上的獨有編號，在假半島月餅就變成很多重複編號。售價方面，半島月餅正貨448元，懷疑假貨則是350至400元，為正貨價錢的八至九成，美心月餅則正貨售價284元，假貨200元，大約是正貨價錢的七成。

假冒月餅已安排送往政府化驗所

海關指，由於市民會直接食用月餅，十分關注涉案物品的品質及安全性，已經安排送往政府化驗所，測試當中有否含有對人體有害的物質。海關會繼續加強市面及網上巡查和執法，打擊假貨，呼籲消費者光顧信譽良好的店舖及網店，如懷疑貨物真偽，應先向相關商標持有人或者代理查詢。海關重申根據商品說明條例，任何人銷售或者為售賣用途管有冒牌貨品即屬違法，一經定罪最高罰款50萬元及監禁5年。

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