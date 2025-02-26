3人涉賣假啟德體育園開幕門票被捕 最細16歲 2人無持電子換領券

啟德體育園周六開幕，8,500張開幕禮門票日前公售，半小時即售罄，隨即有人透過網上交易平台，提出高價轉售門票電子換領券。3名男女涉售賣虛假的開幕禮門票被捕，其中2人更無持有換領券。警方提醒市民循正規途徑購票。 警方本月21日接報，指有不法分子在網上平台高價出售開幕禮門票，經調查後鎖定3名賣家，並於本周一晚上展開執法行動，以企圖詐騙的罪名，拘捕兩女一男，年齡介乎16至33歲，報稱是學生和化妝師。 東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，3人涉在本月21至22日期間，在網上買賣平台，以每張100元至高達2,000元的價格出售門票。據目前調查所得，其中2人並無持有電子換領券，其中一人的電子換領券能否兌換，則有待調查。

政府當日公售門票電子換領券，市民購買時須實名登記。他又指，今次能成功拘捕相關人士，有賴實名制的制度，令警方搜證時獲得更大資訊，從而鎖定疑犯身份。他提醒市民，與黃牛黨交易風險很大，過往很多付款後購票失敗的案例；又提醒黃牛黨不要輕視炒賣門票帶來的法律後果。 東九龍總區刑事部署理總督察劉啟彥表示，由於兌換實體門票的日子是本周四至六，3人目前並無門票在手。3人獲准保釋，須於3月下旬報到；並不排除更多人被捕。 門票可轉贈家人惟禁高價出售 體育專員蔡健斌表示，觀眾須以電子換領券換領實體門票方可進場，而電子換領券是具名，兌換時需要核實身份；又指市民可把實體門票轉贈予家人，觀眾入場時毋須再核對姓名，惟強調不可將門票高價出售。

今一連三晚外牆上演LED燈光展 啟德體育園將於周六傍晚6時半將舉行開幕禮，特首李家超將主持儀式，體育園今晚起一連三晚上7時半至10時在外牆上演LED燈光展。 園方表示，開幕禮將會由一眾體育、文化及演藝界精英，及歌影視名人參與演出，貫穿四大主題環節，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」及「百花齊放」，開幕禮於周六晚9時半，於包括香港電台32台等4個本地免費電視台及其網上平台播放。 體育園又表示，於3月起將會上演多項開幕月活動，包括世界格蘭披治桌球大獎賽，以至月底舉行的香港國際七人欖球賽。之後緊接的月份亦會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行。