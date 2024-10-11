3個月大可愛B女「祈祈」急需換心 續命唯一方案 醫管局籲市民捐出離世親人心臟(附條件)

一名3個月大女嬰急需進行心臟移植，醫管局今日(11日)作出緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間延續大愛。

女嬰祈祈(Whitney)現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆，醫管局除了積極在本地尋找合適的心臟外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世，而在當地沒有合適的病人接受作移植，便可協調將器官跨境捐贈到香港作配對。當尋獲合適心臟，醫管局將嚴格按照相關法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，盡快安排移植手術。

6至18公斤重嬰兒為合適捐贈者 血型首選B+或O+

合適捐贈者體重大約6-18公斤，血型最適宜是B+及O+，其他血型亦可接受。醫管局說，心臟移植是目前唯一延續祈祈生命的方案，已納入心臟移植輪候名單，是同體型病人的首位。

祈祈上月14日因食慾不振和嘔吐等徵狀，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院，她出現心源性休克，同日轉送兒童醫院深切治療部，確診患上擴張性心肌病變。女嬰其後接受肺動脈繃紮手術，但之後病情惡化，要施行心肺復蘇法，並需接駁體外膜氧合器支援生命，正使用呼吸機和強心藥。由於出現急性心衰竭，急需心臟移植，否則隨時出現心律不正，出血，感染等併發症而有生命危險。