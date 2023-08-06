3內地男女涉荃灣按摩搶劫案明提堂

近日發生多宗女子在街上藉詞提供按摩伺機搶劫，一名55歲男子日前在荃灣被一名女子兜搭後，隨對方到三陂坊一樓單位，期間疑被偷走近3元現金。警方在三坡坊附近拘捕3名內地男女，懷疑涉案，於被捕男子身上起回失竊現金，各人涉嫌盜竊、串謀盜竊及違反逗留條件，案件將於明天(7日)在西九龍裁判法院提堂。

55歲漢跟隨36歲女子上唐樓後遭偷走現金



被捕2男1女，年齡介乎36至46歲，均為內地人。荃灣警區特別職務隊人員早前在區內進行反罪惡行動，發現3名男女形跡可疑，遂上前截查。經調查發現，其中一名被捕36歲女子較早時在眾安街兜搭一名55歲男子，聲稱可提供按摩服務，將男子帶到三陂坊一唐樓單位，其後該名46歲被捕男子進入單位，偷取55歲男子約2,500港元及約300元人民幣，之後再在三坡坊一公園會合另一名45歲被捕男子。警方於被捕男子身上起回失竊現金。

