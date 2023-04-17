3千蚊消費券到手 市民嫌少 陳茂波料提振經濟0.6個百分點

政府今年向市民派發5,000元消費券，第一期的3,000元昨日發放，部分市民早在前晚已留守港鐵站，把握發放第一刻即領取消費券。惟昨日同為交通費補貼發放日，市民在交通費補貼領取站拍卡時或未能取得全數3,000元消費券。有市民批評當局未有一筆過發放消費券，大額消費時不太方便，有市民則指會將消費券用於購買日用品。財政司長陳茂波預計，消費券可為市場注入近200億元，料可提振經濟0.6個百分點。

政府昨向市民發放第一期3,000元消費券。部分市民早在前晚已留守港鐵站，把握凌晨發放消費券第一刻便即領取。惟昨日同為交通費補貼發放日，市民在交通費補貼領取站拍卡時，會先領取交通費補貼，再獲得消費券。由於八達通最高儲值額僅3,000元，市民的八達通如本身有餘額和交通費補貼，須消費後再拍卡才可領取消費券餘額。其餘5種支付工具則可一次過領取3,000元。

不少市民都稱3,000元消費券金額太少，即使總額5,000元都比去年少一半，要好好運用，或留作日常消費。崔先生昨花費近800元為女兒購入盲盒公仔，「本身都想買俾佢，經濟環境差，之前消費券都買家庭用品較多，所以今次想主要用在女兒身上。」他又計劃用消費券與女兒再去迪士尼樂園，但認為3,000元太少，較難分配。

林氏一家四口昨逛商場，但未有特別消費打算。林太稱，過往消費券主要用在飲食和購買日常用品上，認為毋須為消費券而消費，「都係食下嘢買下嘢，如果用到消費券就用。」有市民則批評當局未有一次過發放整筆消費券，大額消費時不太方便；亦有市民擔心政府下次未必再派，所以今次會多用於購買日用品。