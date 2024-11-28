3印尼扒手黨聯手迫向市民 乘機偷8萬港幣日圓落網

年近歲晚，北角發生兩宗扒竊案。

警方東區警區重案組第二隊督察葉启航稱，兩名受害人分別是71歲老翁及63歲婦人，其中老翁於9月5日在北角一間銀行提取7萬元現金作日常開支；婦人則在11月19日在北角另一銀行提取20萬日圓作旅行用途，提款後約半小時，他們發現背囊和手袋的拉鏈遭拉開，鈔票不翼而飛，於是報警。

警方接報展開調查，翻查閉路電視記錄鎖定3名可疑人的外貌特徵，他們案發前在有關銀行外遊盪，有目標後展開跟蹤，甚至與受害人一齊排隊購物、同上一架巴士。他們犯案手法純熟，共同行事，疑專門看準在銀行提取大量現金的巿民，然後尾隨跟蹤，其中兩人行近事主製造擠迫感，另一人於極短時間內打開事主的背囊和手袋，伺機偷取事主放在袋內的鈔票。