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2023-09-15 18:03:02

3同志開房1人猝死　男通緝犯冒認死者身份兼藏毒判囚6年10個月

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3同志開房1人猝死　男通緝犯冒認死者身份兼藏毒判囚6年10個月（Google地圖截圖）

3同志開房1人猝死　男通緝犯冒認死者身份兼藏毒判囚6年10個月（Google地圖截圖）

3名男同志前年4月在跑馬地一間酒店內濫藥交歡，其中1人猝死，當中有1名35歲男通緝犯，被發現冒認死者身份及藏毒，另1名38歲男友人案中協助注射冰毒，在住所及酒店房間同樣被搜出冰毒及GBL「迷姦水」。男通緝犯承認1項妨礙司法公正罪，連同男友人各承認1項藏毒及1項販毒罪，今日在高等法院分別被判監610個月和64個月。法官郭啟安判刑時指通緝犯冒認死掩飾身份，做法愚蠢，早晚會被識破。

案情指，35歲男通緝犯莫志豪事發時在跑馬地英皇駿景酒店報警求助，警員到場發現死者陳梓聰赤裸在牀，證實死亡。但莫志豪報稱自己為陳子聰，死者則為莫志豪，先後交出2人身份證，在警員核對身份證相片時戴上口罩。警方在現場又發現1.28克冰毒，25.1GBL「迷姦水」、10多片「偉哥」和注射器等。

3同志開房1人猝死　男通緝犯冒認死者身份兼藏毒判囚6年10個月

3同志開房1人猝死　男通緝犯冒認死者身份兼藏毒判囚6年10個月

莫志豪被捕時冒認死者身份

莫志豪翌日被捕，罪名包括藏毒，莫志豪以「陳」來簽署警方文件，自稱陳子聰接受錄影會面，交代死者姓莫。男通緝犯指兩人半年前在同志社交平台相識並相戀，然而死者另有感情瓜葛，而死者曾經出現幻聽，相信出於吸食冰毒所致，而自己當時再沒有吸毒習慣。莫志豪又指案發當日曾要求次被告，38歲售貨員林志得到場協助注射冰毒，林志得完成後離開。莫志豪續指死者其後到場，淋浴後取出冰毒及迷姦水，飲用迷姦水後變得亢奮，繼而嘔吐，攤倒牀上，莫志豪其後發現死者沒有反應並報警。

警方檢查身份時發現莫志豪樣貌與陳子聰身份證照片不一，檢取指模後發現了莫志豪真正身份，死者方為陳子聰，以妨礙司法公正罪再次拘捕莫志豪。

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