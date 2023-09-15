3同志開房1人猝死　男通緝犯冒認死者身份兼藏毒判囚6年10個月

3名男同志前年4月在跑馬地一間酒店內濫藥交歡，其中1人猝死，當中有1名35歲男通緝犯，被發現冒認死者身份及藏毒，另1名38歲男友人案中協助注射冰毒，在住所及酒店房間同樣被搜出冰毒及GBL「迷姦水」。男通緝犯承認1項妨礙司法公正罪，連同男友人各承認1項藏毒及1項販毒罪，今日在高等法院分別被判監6年10個月和6年4個月。法官郭啟安判刑時指通緝犯冒認死者掩飾身份，做法愚蠢，早晚會被識破。

案情指，35歲男通緝犯莫志豪事發時在跑馬地英皇駿景酒店報警求助，警員到場發現死者陳梓聰赤裸在牀，證實死亡。但莫志豪報稱自己為陳子聰，死者則為莫志豪，先後交出2人身份證，在警員核對身份證相片時戴上口罩。警方在現場又發現1.28克冰毒，25.1克GBL「迷姦水」、10多片「偉哥」和注射器等。