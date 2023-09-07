3名國泰前員工受賄助買員工優惠機票　判監5至6個月

3名國泰航空前員工被控在2018年12月至2019年9月期間，與外籍人士串謀，提名她們成為國泰員工福利下的「同行旅伴」，令他們可以用正價1折的優惠購買機票，並從中收受折合約9萬元賄款。3人在區域法院被裁定串謀使代理人接受利益罪成立，判監5至6個月。其中兩名案發時任職機艙服務員的被告李仲輝和王愛婷，經審訊後被裁定罪名成立，判監5個月。另一名女前艙務長劉靜雯認罪並轉為控方證人，判監6個月。

9萬元不當收益已歸還國泰

法官郭啟安引述辯方求情指，劉靜雯於2008年加入國泰任職空姐，10年後獲晉升為艙務長，工作表現出色，她因案件和生產承受巨大精神壓力，需尋求心理輔導；李仲輝案發時剛加入國泰，在受影響下犯案，並非積極角色；王愛婷則有財政困難。庭上透露，3人獲取的約9萬元不當收益已悉數歸還予國泰。