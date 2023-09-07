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2023-09-07 15:24:25

3名國泰前員工受賄助買員工優惠機票　判監5至6個月

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3名國泰前員工受賄助買員工優惠機票，分別被判囚5至6個月。(資料圖片／陳奕釗攝)

3名國泰前員工受賄助買員工優惠機票，分別被判囚5至6個月。(資料圖片／陳奕釗攝)

3名國泰航空前員工被控在2018年12月至2019年9月期間，與外籍人士串謀，提名她們成為國泰員工福利下的「同行旅伴」，令他們可以用正價1折的優惠購買機票，並從中收受折合約9萬元賄款。3人在區域法院被裁定串謀使代理人接受利益罪成立，判監5至6個月。其中兩名案發時任職機艙服務員的被告李仲輝和王愛婷，經審訊後被裁定罪名成立，判監5個月。另一名女前艙務長劉靜雯認罪並轉為控方證人，判監6個月。

9萬元不當收益已歸還國泰

法官郭啟安引述辯方求情指，劉靜雯於2008年加入國泰任職空姐，10年後獲晉升為艙務長，工作表現出色，她因案件和生產承受巨大精神壓力，需尋求心理輔導；李仲輝案發時剛加入國泰，在受影響下犯案，並非積極角色；王愛婷則有財政困難。庭上透露，3人獲取的約9萬元不當收益已悉數歸還予國泰。

3名國泰前員工受賄助買員工優惠機票，分別被判囚5至6個月。(資料圖片／李睿哲攝)

3名國泰前員工受賄助買員工優惠機票，分別被判囚5至6個月。(資料圖片／李睿哲攝)

法官質疑控方誇大其辭　國泰並無實際損失

法官指案件無疑涉及貪腐，無可避免須即時監禁，以監禁6個月為每項罪名的量刑起點。因劉靜雯認罪和協助控方舉證將刑期減半，再基於總量刑原則判她入獄半年。餘下2人則因願意賠償損失各減刑1個月，即判囚5個月。

法官同意辯方指控方誇大國泰虧損金額，其實國泰於事件中無實際損失，因機票原先已滯銷，且機位會預留給以正價購買機票的乘客。法官認為控方向法庭提供的金額不準確，3名被告的得益與國泰的虧損不能混為一談，質疑控方誇大其辭，案件不應在區域法院處理，而應在裁判法院處理。

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