3名私家醫生涉濫發「免針紙」被捕   有醫生5個月發出逾6600張 (持續更新)

【17:20更新】警方新界北總區刑事總部警司張文俊表示，新界北總區刑事總部以及港島區刑事部，今日分別在天水圍、元朗及柴灣拘捕3名醫生。其中，涉及元朗及天水圍的兩宗案件，他指警方早前接獲線報，指該兩間私家醫務診所濫發「免針紙」，有關醫生懷疑未有按照衛生署的相關指引，在未有診症或檢視病歷記錄的情況下發出「免針紙」，有效期為90日，每張收取350元至700元。張俊續稱，調查後發現在今年2月至9月期間，兩名醫生分別發出1,365張及1,399張「免針紙」，最高峰時在一日內發出66張和152張「免針紙」。張文俊續說，探員今日上午採取行動，在東涌區一處住宅拘捕51歲女醫生，以及在元朗區一間診所拘捕一名62歲男醫生，並在診所檢取電腦及醫療文件。

港島總部刑事總部署理警司盧彥霖表示，今日上午在柴灣採取拘捕行動，探員手持法庭搜查令以「串謀詐騙」罪名拘捕涉案的姓王的男醫生，檢取一批醫療記錄、電腦及少量現金。他說，該名醫生在今年2月至6月期間發出逾6,600張「免針紙」，最高峰時單月發出3,000張，每張收取3,000元。他說，警方相信該名醫生未有遵從衛生署指引，在未有了解病人病歷的情況下濫發「免針紙」。



另外，西九龍總區重案組總督察李嘉蕙表示，早前在油麻地區另一宗涉嫌濫發「免針紙」的案件，警方再拘捕多8人，涉及3男5女，年齡介乎35歲至49歲，涉嫌買「免針紙」，警方不排除有進一步拘捕行動。

3名醫生涉濫發「免針紙」被捕 盧寵茂稱極度失望 (持續更新)

【13:52更新】3名醫生懷疑濫發「免針紙」被捕。據了解，3人的診所分別位於柴灣、元朗及天水圍。據悉，其中一名西醫的診所位於柴灣興華一邨，一名西醫的診所則位於元朗元美大廈，另一名西醫的診所位於天水圍天悅邨T Town地下，3人今日早上分別被警方拘捕。

另外，警方就較早前油麻地男醫生涉「製造虛假文書」一案，拘捕多8名涉嫌購買「免針紙」的人。據悉，被捕8名人士均屬拘捕行動當日的顧客，部分人士當場被捕，不排除會有更多人被捕。

盧寵茂稱極度失望：有需要醫委會將跟進

對於有醫生涉嫌濫發俗稱「免針紙」的疫苗接種醫學豁免證明書，醫務衛生局長盧寵茂稱「極度失望」，認為社會應一同予以譴責。他強調專業人士應嚴守準則，醫生發免針紙有嚴謹準則，違反操守或涉及干犯刑事罪行的人士，應採取嚴謹法律及紀律處分，有需要時醫委會將會跟進。