3女子涉隧道貼政治海報被控 1人認罪2人不認罪 10月開審

3名女子涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內張貼海報，以及管有鎅刀等。她們在事隔逾2年後，分別被控刑事損壞及管有物品意圖或摧毀財產共3罪。案件今天（6日）在九龍城裁判法院再提堂，其中1人承認刑事損壞罪，裁判官梁雅忻形容案情嚴重，但聽取求情後，接納辯方提議索取社會服務令報告，被告還押至7月20日判刑。同案其餘兩人否認「管有物品意圖損壞或摧毀財產」罪，排期10月12、13日兩天審訊。

案情指，3名被告依次為陳素賢（30歲，商人）、譚雯雯（27歲，工程師）及彭紫玲（28歲，文員）。陳素賢被控一項「刑事損壞」罪，指她於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內，無合法辯解而損壞屬於香港政府隧道內的牆壁，以膠水將海報貼在牆上，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

其餘兩名否認控罪的被告譚雯雯和彭紫玲，各被控一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，分別指譚雯雯在同日同地，保管或控制1支噴膠、1盒牆貼紙、2卷膠紙、1把剪刀、1把鎅刀、7個口罩，及3支箱頭筆；而彭紫玲則在同日同地，保管或控制2支噴膠、1隻手套及1個口罩，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致、准許他人使用該物品，以摧毀或損壞香港政府隧道內的牆壁。