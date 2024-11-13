3婦疑垃圾桶執走過期食物 目擊者：地點在港島區

有電視節目近期報道葵涌大窩口天光墟路邊，有檔販疑似收集商戶棄置過期食物再出售事件，日前社交平台FB「聘請工人姐姐關注組」流傳一條影片，當中可看到3名女子在一個大型垃圾桶旁伸手入內「揀選」懷疑過期肉，之後用處未明。但有網民留言是否「打斧頭」，憂慮「煮比僱主食？」食環署連日來亦展開突擊行動，針對出售來歷不明或過期食物的小販，在多區拘捕13人。

影片中的3名女子均帶上口罩，當中兩人套上膠手套，站在大型垃圾桶旁，伸手入垃圾桶內「揀選」合心水相信已過期食物，部分似為冷藏食物，而3人行動迅速看「啱心水」即放入自備環保袋內。片中可見附近亦有清潔工人全程沒有干預。