3婦疑垃圾桶執走過期食物 目擊者：地點在港島區

有電視節目近期報道葵涌大窩口天光墟路邊，有檔販疑似收集商戶棄置過期食物再出售事件，日前社交平台FB「聘請工人姐姐關注組」流傳一條影片，當中可看到3名女子在一個大型垃圾桶旁伸手入內「揀選」懷疑過期肉，之後用處未明。但有網民留言是否「打斧頭」，憂慮「煮比僱主食？」食環署連日來亦展開突擊行動，針對出售來歷不明或過期食物的小販，在多區拘捕13人。
影片中的3名女子均帶上口罩，當中兩人套上膠手套，站在大型垃圾桶旁，伸手入垃圾桶內「揀選」合心水相信已過期食物，部分似為冷藏食物，而3人行動迅速看「啱心水」即放入自備環保袋內。片中可見附近亦有清潔工人全程沒有干預。
有網民留言估計涉事女子為外籍家傭，影片上載至社交平台FB「聘請工人姐姐關注組」，上載者留言指，「留意吓係咪自己屋企請嘅姐姐，係(喺)個垃圾車內執啲過期食物，唔知係咪拎返屋企煮俾主人食，當係嗰日買嘅餸，好嘔心」，並透露地點位於港島，又稱「我只係睇唔過眼，我幫人出Po，希望3個工人姐姐嘅僱主快啲睇到。」片中亦聽到聲音指：「唔係咁×樣買餸呀嘛？！大佬！喺垃圾桶摷嘢食喎，啲肉你睇吓，呢啲唔係商場丟出嚟定係咩？唔×係呀嘛？！」
影片引發網民熱議，有人指「好彩不嬲自己買餸，唔會要工人買」，「戴哂手套早有預備，相信唔糸第一次」，亦有人稱「咪未審先判，你點知佢拎啲肉嚟做乜先？」、「可能拎去喂狗」，但網民均認為從垃圾箱直接取走食物極不衛生，任何情況均不宜食用。
食環署︰拘13人涉出售來歷不明或過期食物
有市民在大型垃圾桶內執拾過期食物，部分更懷疑用作出售非個別事件。食環署表示，針對出售來歷不明或過期食物的小販，近日在全港各區展開連串突擊行動，連同早前在葵涌的同類行動，共拘控13人。當中在東區、觀塘區和九龍城區的行動中，食環署檢獲壽司、麵包、罐頭、樽裝豆漿、盒裝牛奶及肉食等。
食環署表示，會以涉嫌無牌販賣、在公眾地方構成阻礙、未獲准許售賣限制出售的食物或出售過期食物等，向相關無牌小販提控。食環署指，一般而言，署方人員會盡量以較寬鬆的方式處理年邁或殘障的小販，但若涉及出售來歷不明或過期食物，基於食物安全考慮，會採取嚴厲的執法行動，包括不作警告而即時拘捕。