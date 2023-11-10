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2023-11-10 04:30:57
日報

3宗錯誤收帳涉款99萬 香港寬頻遭通訊局罰8萬

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香港寬頻錯誤收款

通訊局認為香港寬頻違反綜合傳送者牌照及服務營辦商牌照部分要求。(資料圖片)

電訊公司錯誤收費的情況時有發生。通訊事務管理局公布，香港寬頻於本年1至4月發生3宗涉及固定和流動電訊服務用戶的錯誤收帳事件，當中包括因軟件出錯而引致的重複收費，以及未給予應有的折扣等，3宗事件影響逾萬名客戶，涉及的錯誤帳款總額約99萬元。通訊辦考慮調查結果及香港寬頻的申述後，認為香港寬頻違反了其綜合傳送者牌照，以及其服務營辦商牌照的部分要求，決定罰款8萬元。

通訊事務管理局表示，今年4至5月期間，收到香港寬頻向局方匯報3宗發生於同年1至4月間的錯誤收款事件。

首宗事件在4月1日凌晨1至3時發生，原本適用於部分用戶的折扣，因相關系統及軟件故障，導致錯誤收費，有4,262名固網和手機電話用戶受影響，涉款218,000元。香港寬頻4月4日收到客戶查詢才察覺收款異常。

第二宗事件涉及香港寬頻的手機應用程式「My HKBN」。蘋果iOS版本9.3.5於3月30日更新後，致「My HKBN」出錯，即使用戶透過「My HKBN」成功繳費，該程式仍然顯示「繳費失敗」，令客戶重複付費，事件持續至4月13日早上11時，共有1,251名固網和手機用戶受影響，涉款674,000元。

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第三宗事件則涉在1月1日至4月18日期間，香港寬頻一個計帳系統出錯，致錯誤收費，共有4,716名固網和手機用戶受影響，涉款96,000元。

通訊事務管理表示，經考慮通訊辦提交的調查結果及香港寬頻的申述後，認為香港寬頻違反了其綜合傳送者牌照的特別條件第9.1條的要求，以及其服務營辦商牌照的特別條件第5.1條的要求，以上兩項條件均規定持牌人須採取一切合理的步驟，以確保就有關服務採用的計帳系統準確和可靠，決定向香港寬頻罰款8萬元。

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