3展覽齊開幕 涵蓋玩具文具嬰兒用品 貿發局：吸高端客 惠及本地行業

香港貿發局今年將舉行約40個國際展覽及會議，下周一(6日)起一連4日將舉辦玩具展、嬰兒用品展、文具及學習用品展，吸引來自34個地方，包括內地、台灣及韓國等，超過2,500間展商參展。貿發局引述數據指，參展多屬高端過夜旅客，相信能惠及本地不同行業。
由貿發局主辦的香港玩具展、嬰兒用品展，以及有份協辦的香港國際文具及學習用品展，將於下周一起一連4日在灣仔會展舉行，有來自34個國家或地區，超過2,500個參展商；以及來自逾40個國家地區、逾200個買家團參與展覽。
玩具展方面，今屆有兩個主要展區面積有增加，包括電子及搖控玩具展區和益智玩具及遊戲展區。去年增設的「綠色玩具」專區將於今年繼續展出環保創新產品。此外，近年不少展商推出含綠色元素，及推廣環保意識的玩具，玩具展及文具展均在現場設有「綠葉」標誌，方便買家採購相關產品。
全年將辦40個展覽和會議
嬰兒用品展方面，今屆的展商數目為歷屆最多，合共超過660家展商。去年新增的「ODM手推車及座椅」專區將載譽歸來，囊括超過80家展商，讓買家尋找可以提供原廠委託設計服務的展商。同樣於去年新增的「歐洲精選」展團，將首次迎來英國嬰兒用品產業協會參與，呈獻更多優質歐陸嬰兒產品。
貿發局今年舉行的國際展覽及會議，涵蓋珠寶、時裝、禮品、家居用品、燈飾、醫療用品、電子展等，加上由不同業界舉辦的展覽，料全年會有過百項。貿發局副總裁張淑芬指，根據旅發局在2023年所做的調查，參與展覽的多是高端過夜旅客，人均消費近9,000元，遠較一般旅客為高，相信能惠及本港的零售、餐飲、酒店等行業。