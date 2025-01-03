3展覽齊開幕 涵蓋玩具文具嬰兒用品 貿發局：吸高端客 惠及本地行業

香港貿發局今年將舉行約40個國際展覽及會議，下周一(6日)起一連4日將舉辦玩具展、嬰兒用品展、文具及學習用品展，吸引來自34個地方，包括內地、台灣及韓國等，超過2,500間展商參展。貿發局引述數據指，參展多屬高端過夜旅客，相信能惠及本地不同行業。

由貿發局主辦的香港玩具展、嬰兒用品展，以及有份協辦的香港國際文具及學習用品展，將於下周一起一連4日在灣仔會展舉行，有來自34個國家或地區，超過2,500個參展商；以及來自逾40個國家地區、逾200個買家團參與展覽。