3嶺大生涉提交代考英語成績　警列企圖詐騙暫無人被捕

內地社交平台「小紅書」近日流傳一封由嶺南大學學生紀律委員會主席劉智鵬，發給所有本科生及研究生的電郵，指有3名學生因提交「代考生」的托福(TOEFL)或雅思(IELTS)英語國際考試成績而被紀律處分，包括在成績表記過、立即停學一年，期間不得畢業及須完成100小時大學服務，校方已就事件向警方報案。劉智鵬接受本地傳媒查詢時確認事件，教育局則指各間大學對涉嫌提交虛假文件的行為均是「零容忍」。

劉智鵬 ： 常設機制發現反映校方監察系統有效

該帖文是由一名叫做「Tina」的用戶上傳，標題為「香港嶺南大學再次爆雷」，內容交代上述事件。嶺大回覆傳媒查詢，並無透露涉事學生的身份，以及是本地、內地抑或是海外學生，僅指事件涉及學生個人資料，已交由警方處理，大學不評論，強調十分重視學生學術誠信，有既定機制檢視學生學術資料真確，如發現有人學歷造假，大學將採取紀律處分及報警。

警方指，上月23日接獲校方職員報案，稱3名學生向校方提交懷疑屬於他人的公開試成績，案件列作「企圖詐騙」，目前仍在調查，暫未有拘捕任何人。嶺大協理副校長、學生紀律委員會主席劉智鵬，接受本地傳媒查詢時確認事件，指涉及學生畢業時需提交的國際英語考試成績證明，但他不評論個別事件，並稱在常設機制發現事件，反映校方的監察系統有效。