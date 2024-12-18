3巴1月5日齊加價 城巴+7.5% 九巴+4.3% 新大嶼山巴士+6.5% 約八成乘客每程最多加5毫 議員憂加價趕客惡性循環

市民在港的出行成本又要加！政府昨批准3間專營巴士公司下月5日起加價，城巴獲批平均加價7.5%、九巴扣除隧道費基金後獲准加4.3%、新大嶼山巴士加6.5%。運輸署長李頌恩指，日常乘客通勤路線會有較低加幅，以旅客為主的旅遊路線則可有較大加幅。有立法會議員認為，加價或使乘客轉搭其他交通工具，形成惡性循環；另有議員稱城巴如計及機場專營權實際經營溢利達1億元，促承諾明年不再申請加價。 攝影：蘇文傑

去年6月全數5間巴士公司獲批加價3.9%至7%，相隔約一年半再有3間公司加價4.3%至7.5%。特首會同行政會議昨批出申請，明年1月5日生效，預計約八成乘客每程需要多付不多於5毫、約九成半每程多付不超過1元。加幅最高的是城巴市區及新界專營權，政府批准其加價7.5%，較申請的9.5%低兩個百分點，當局指隧道費基金在過往加價已全數抵銷，今次未能紓緩加幅。申請加價6.5%的九巴，就獲批加價5.2%，經扣減隧道費基金後實際加價4.3%，新大嶼山巴士申請加價6.5%則全數獲批。 政府發言人稱，巴士客量受消費和出行習慣改變等影響，仍未完全回復至疫前水平，營辦商亦要以合理薪酬待遇吸引員工、投放資源轉型至新能源巴士車隊，認為有必要適當調整票價，維持營辦商合理財政能力，強調有以仔細嚴謹的態度把關。

李頌恩

運輸署長李頌恩表示，日常通勤乘客乘搭的路線加幅會較低，而以旅客為主的優閒或假日路線加幅則會較高，冀把對市民日常出行的影響減到最低，政府亦一直協助巴士公司增加非票務收入來源。她不認為鐵路和巴士存有惡性競爭，但巴士公司仍要想辦法提升服務質素。交通諮詢委員會主席張仁良稱，早前已建議政府壓低加幅，但理解市民仍認為目前加幅很高。交諮會並建議政府協助巴士公司擴展非票務收入，以及考慮重新編排客量不高的路線班次。

