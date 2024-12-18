3巴1月5日齊加價 城巴+7.5% 九巴+4.3% 新大嶼山巴士+6.5% 約八成乘客每程最多加5毫 議員憂加價趕客惡性循環

市民在港的出行成本又要加！政府昨批准3間專營巴士公司下月5日起加價，城巴獲批平均加價7.5%、九巴扣除隧道費基金後獲准加4.3%、新大嶼山巴士加6.5%。運輸署長李頌恩指，日常乘客通勤路線會有較低加幅，以旅客為主的旅遊路線則可有較大加幅。有立法會議員認為，加價或使乘客轉搭其他交通工具，形成惡性循環；另有議員稱城巴如計及機場專營權實際經營溢利達1億元，促承諾明年不再申請加價。
攝影：蘇文傑
去年6月全數5間巴士公司獲批加價3.9%至7%，相隔約一年半再有3間公司加價4.3%至7.5%。特首會同行政會議昨批出申請，明年1月5日生效，預計約八成乘客每程需要多付不多於5毫、約九成半每程多付不超過1元。加幅最高的是城巴市區及新界專營權，政府批准其加價7.5%，較申請的9.5%低兩個百分點，當局指隧道費基金在過往加價已全數抵銷，今次未能紓緩加幅。申請加價6.5%的九巴，就獲批加價5.2%，經扣減隧道費基金後實際加價4.3%，新大嶼山巴士申請加價6.5%則全數獲批。
政府發言人稱，巴士客量受消費和出行習慣改變等影響，仍未完全回復至疫前水平，營辦商亦要以合理薪酬待遇吸引員工、投放資源轉型至新能源巴士車隊，認為有必要適當調整票價，維持營辦商合理財政能力，強調有以仔細嚴謹的態度把關。
運輸署長李頌恩表示，日常通勤乘客乘搭的路線加幅會較低，而以旅客為主的優閒或假日路線加幅則會較高，冀把對市民日常出行的影響減到最低，政府亦一直協助巴士公司增加非票務收入來源。她不認為鐵路和巴士存有惡性競爭，但巴士公司仍要想辦法提升服務質素。交通諮詢委員會主席張仁良稱，早前已建議政府壓低加幅，但理解市民仍認為目前加幅很高。交諮會並建議政府協助巴士公司擴展非票務收入，以及考慮重新編排客量不高的路線班次。
城巴：每程車平均加6毫
城巴指，今次是該公司15年來第四次加價，以現時市區及新界專營權平均車費8.1元計算，每程車平均加6毫，明年並將推出常客獎賞計劃。九巴表示，面對客量減少和營運成本上升等壓力，實在有需要加價。現時收費25.7元、往返天水圍及銅鑼灣的城巴967X線，如按城巴申請加幅推算可加2.4元，但以獲批平均加幅計算則加1.9元；九巴往返中環至上水的673線目前收26.6元，按原本獲批的5.2%加幅料可加1.3元，扣減隧道費基金後加幅可加少2毫；各路線實際新票價有待巴士公司日後公布。
梁熙：城巴實際經營溢利達1億
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱，巴士加價或令乘客轉搭其他公共交通工具，令巴士乘客愈來愈少，形成惡性循環，倡巴士公司積極開拓非票務收入。立法會議員梁熙認為，城巴如連同機場及北大嶼山專營權計算，實際經營溢利達1億元，料來年會因旅客增長帶來可觀收入，促請城巴承諾明年不再申請加價。民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，是時候考慮採用類似新加坡的巴士服務承包制，並指專營巴士財務運作並非完全透明，難以監察或防止巴士公司與母公司「左袋通右袋」等商業運作。