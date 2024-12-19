3年接575宗訂場申請 約八成遭拒 紅館使用率達100% 未言明拒批原因

紅館向來是本地重要的演出場地，惟一直被業界批評租場難。立法會議員何敬康近日就此問題數度發聲。文化體育及旅遊局回覆何敬康的書面質詢，指過去3年紅館的使用率達100%；訂租申請方面，過去3年合共收到575宗申請，114宗獲批。對於拒批原因，局方未有言明，僅稱會考慮活動的性質和吸引力等。

何敬康日前就紅館議題數度在社交媒體發文，指上周六晚上7時實地到紅磡「考察」，形容「人影都無隻」，又引述業界則指訂場十分困難。羅淑佩昨回覆何敬康的書面質詢，指紅館連續3年的使用率達100%。在訂租申請方面，2022年至2024年合共接獲575宗申請，當中461宗申請被拒，申請的成功率不足兩成。今年合共接獲220宗申請，37宗獲批；而2022年和2023年分別接130及225宗申請，分別有42及35宗獲批。