3年接575宗訂場申請 約八成遭拒 紅館使用率達100% 未言明拒批原因

紅館向來是本地重要的演出場地，惟一直被業界批評租場難。立法會議員何敬康近日就此問題數度發聲。文化體育及旅遊局回覆何敬康的書面質詢，指過去3年紅館的使用率達100%；訂租申請方面，過去3年合共收到575宗申請，114宗獲批。對於拒批原因，局方未有言明，僅稱會考慮活動的性質和吸引力等。
何敬康日前就紅館議題數度在社交媒體發文，指上周六晚上7時實地到紅磡「考察」，形容「人影都無隻」，又引述業界則指訂場十分困難。羅淑佩昨回覆何敬康的書面質詢，指紅館連續3年的使用率達100%。在訂租申請方面，2022年至2024年合共接獲575宗申請，當中461宗申請被拒，申請的成功率不足兩成。今年合共接獲220宗申請，37宗獲批；而2022年和2023年分別接130及225宗申請，分別有42及35宗獲批。
局方指，紅館是重要體育場地，故舉辦大型體育活動的訂租申請會獲優先考慮；以本年為例，獲批的申請，大型體育活動佔22%，其餘是演藝等活動，當中59%為演唱會。
未說明拒絕申請原因 稱按活動性質考慮
對於拒絕申請的原因，局方未有言明，僅稱紅館的場地使用需求殷切，如有多於一個團體申請訂租同一檔期，康文署在處理申請時會考慮有關活動的性質、重要性、吸引力、演出者的叫座力、申請人以往的訂租紀錄等。根據局方數字，紅館在2022年舉辦19個、合共82場大型藝術演出、體育活動和演唱會；2023年有24個、合共53場；今年則有23個、合共109場。
啟德體育園預料在明年首季啟用，羅淑佩指，局方會繼續與啟德體育園有限公司保持緊密聯繫，共同推動啟德體育園成為本地及國際大型體育、演出及娛樂活動的理想目的地。她指，康文署轄下場館包括文化中心大劇院和音樂廳、大會堂音樂廳、紅磡和伊館，與啟德體育園各有特色，提供不同座位數目及配套，鞏固香港盛事之都的地位。