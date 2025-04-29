3月樓價指數跌0.5% 連挫4個月 分析：減息有利投資氣氛樓市走勢

本港私人住宅樓價連挫4個月。政府最新樓價指數顯示，今年3月私人住宅樓價指數，最新報284.2點，按月跌近0.5%，4個月累挫約2.5%。上月數字是自8年半前、2016年8月報287.4點以來新低；如與2021年9月的歷史高位398.1點比較，跌幅達28.6%。中原集團創辦人施永青認為，最近數期中原城市領先指數顯示市況已有好轉，又稱自住市場未有受關稅戰影響。

3月整體樓價指數回落，但以地區及單位面積劃分則走勢各異；其中，面積431平方呎(約40平方米)以下細單位樓價，港島區樓價按月跌約5%，平均售價約492萬元，跌穿500萬元水平，即呎價約11,415萬元。至於九龍和新界區細單位樓價均錄升幅，九龍升5.2%，平均售價459萬元；新界升近2%，平均售價435萬元。同期的整體租金指數則與樓價指數相反，上月連續第四個月現升勢，報193.3點，按月升0.1%，中小型和大型單位跌勢相若。

差餉物業估價署公布最新私人住宅臨時數字，上月私人住宅售價指數報284.2點，按月跌近0.5%，是連續第四個月下跌，亦為2016年8月報287.4點以來新低。按單位面積劃分，面積不多於1,076平方呎(約100平方米)的A、B和C類中小型單位上月指數為285.6點、面積1,076平方呎或以上的D、E類大型單位報260.7點，兩者按月分別下跌約0.45%和0.76%；首3個月分別累跌約1.65%及約2.32%。

中原城市領先指數錄升幅

施永青向本報指，差估署3月的數字有滯後，最近4星期公布的中原城市領先指數有3星期均錄升幅，反映情況已有好轉，又稱對有居住需要的買家而言，樓價下跌三成但薪酬沒有大減，變相提升實際負擔能力，直言自住買家近期有所增加、自住市場都熾熱。不過，他提到月初美國關稅戰開打後影響購買意欲，交投量明顯減少，但租金仍然「企硬」、租務活動能維持一定數量，未隨樓宇買賣活躍程度受影響。施永青又說，關稅戰最初對市場的確有負面影響，但後來發現美國投資者都不看好其總統推出的政策，繼而減持股票、拋售債券等，相信聯儲局扶持經濟的需要大於壓抑通脹，最終或被逼減息。他個人預期今年減息次數將增至4次，投資氣氛和資金流向將會改變，樓市走勢就會不同。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮就期待，近日關稅戰似有放緩跡象，加上若美國能提早在未來兩月減息，對樓市有一定支持。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，本月初全球貿易緊張局勢及經濟不確定性加劇，投資意欲受到負面影響、潛在買家採取觀望態度，影響交易量及住宅價格，及至月底情況逐步改善，更多成交重新浮現。整體而言，他指氣氛或導致未來數月住宅價格輕微下跌，情況並會在短期內持續下去，直到市場變得明朗。

租金指數連升顯示住屋需求

租務市場方面，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，租金指數4連升顯示住屋需求持續強勁，認為主要得益於政府積極推動人才引進計劃，以及增加海外學生來港配額，證明只要對症下藥、落重藥，政府就有能力穩樓市。他建議，政府應加快推出針對性措施，如刺激本地消費市場、改善土地供應等，增加市場信心及扭轉當前樓市困局。