3月零售銷售按年升40.9%創新高 旅遊復甦續惠及零售業

隨著社會復常，本港零售銷售市道亦有起色。政府統計處昨發表最新零售業銷貨額數字，今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年上升40.9%，是35年來最大升幅；不少商品類別的銷貨價值都升逾1倍。政府預料，訪港旅遊業和私人消費復甦，會繼續惠及零售業。

最新公布的3月零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年上升40.9%，略低過市場預期的41.2%，但仍遠高過1、2月合計的按年升幅17.3%。其中網上銷售佔7.6%，達26億元，按年跌8.6%。總計第一季與2022年同期比較，零售業總銷貨價值升24.1%。扣除價格變動的總銷貨數量，3月按年升39.4%。

期內，3月多個分類的銷貨價值倍升，「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」上升1.65倍、「其他未分類消費品」升38.2%、「服裝」升1.36倍、「藥物及化妝品」升64.4%、「鞋類、有關製品及其他衣物配件」升1.87倍。不過，「超級市場貨品」的銷貨價值下跌6.5%，「電器及其他未分類耐用消費品」亦下跌8.2%。

政府發言人表示，即使比較基數低是部分原因，但個人及旅客消費繼續改善，令零售業總銷貨價值3月按年進一步急升，估計訪港旅遊業和私人消費復甦，應繼續惠及零售業，加上新一輪消費券，料會提供額外支持。