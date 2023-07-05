3本地大學研發人工青口測海水放射物 成本僅8元冀助監測全球海洋核污染

海洋核污染近期備受關注。香港教育大學聯同香港城市大學及香港大學早前合作研究，成功利用「人工青口」(圓圖)監測海水中的放射性物質含量，過程快速而準確，有望成為監測全球海洋核污染的可靠技術。

由教大科學與環境學系胡紹燊教授團隊早年發明的「人工青口」，特性與天然青口相似，對金屬具有極強的吸聚能力，可以一次性檢測海洋中多種金屬的含量和持續變化。團隊去年選定在核排放中常見的3種放射性物質，即鈾、鍶和銫作測試，將「人工青口」放置於含有不同濃度放射性物質的海水中，以測試吸收和釋放能力。團隊經一系列實驗後，發現「人工青口」只需約7至8個星期，便能吸收放射性物質至飽和程度；之後「人工青口」會轉移至潔淨海水中，並釋放早前吸收的核污染物質，透過量度積聚在青口內的放射性物質含量，便能準確測量海水中核污染物的濃度和變化。

研究團隊指，現時量度海水中的放射性物質變化，動輒須收集數以百升計的海水，並須作繁複的取樣及前期處理。反觀每個「人工青口」的成本僅為一美元，即約港幣8元，可大減前期處理的人力和成本，更適用於長期和大規模的核污水監測。

胡紹燊指，核污水對海洋生態和人體健康帶來的風險不容忽視。而「人工青口」突破傳統檢測方式的限制，有望協助各地政府以低成本、高效益的方法，定期監察水域的核污染情況，以保障環境和食品安全。有關研究結果已通過同儕評審，並於國際期刊上發表。