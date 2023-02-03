3條鐵路料今年內同動工 最早2027起陸續落成

政府於《鐵路發展策略2014》提出七個鐵路項目，至今全部未落成。運輸及物流局在立法會鐵路事宜小組委員會上，交代《鐵路發展策略 2014》進展時表示，東涌線延線、屯門南延線和北環線第一期古洞站的工程，預計今年動工，2027至2030年陸續落成，洪水橋站及北環線主線亦會在今屆政府任期內動工，預計2030年及2034年落成，但工程面對困難，落成時間受詳細規劃及研究影響，或會有所調整。

路政署指，《鐵路發展策略》中提出的南港島線西段，因要配合華富邨重建，預計2027至28年居民搬遷後才能開展工程；東九龍線正研究以高架無軌捷運系統，取代重鐵方案，今年中完成技術研究；北港島線要配合交椅洲人工島的發展。