3條鐵路料今年內同動工 最早2027起陸續落成

政府於《鐵路發展策略2014》提出七個鐵路項目，至今全部未落成。運輸及物流局在立法會鐵路事宜小組委員會上，交代《鐵路發展策略 2014》進展時表示，東涌線延線、屯門南延線和北環線第一期古洞站的工程，預計今年動工，2027至2030年陸續落成，洪水橋站及北環線主線亦會在今屆政府任期內動工，預計2030年及2034年落成，但工程面對困難，落成時間受詳細規劃及研究影響，或會有所調整。
路政署指，《鐵路發展策略》中提出的南港島線西段，因要配合華富邨重建，預計2027至28年居民搬遷後才能開展工程；東九龍線正研究以高架無軌捷運系統，取代重鐵方案，今年中完成技術研究；北港島線要配合交椅洲人工島的發展。
多名議員不滿計畫延遲
多名議員不滿多個鐵路項目落成時間都較原訂計畫延遲。經民聯工程界議員盧偉國形容，有關策略是「決而不行」最佳寫照，舉例當局早前指洪水橋站原定明年峻工，但至今仍未動工，工程更需時6年，關注當局能否壓縮工程時間。民建聯李慧琼指出，啟德「簡約公屋」選址引發爭議，其中基於政府就興建啟德單軌鐵路「走數」，亦沒有研究其他捷運系統，近日政府重申以東九龍作為第二個核心商業區願景不變，關注當局會否重新考慮相關捷運研究。
運輸及物流局副秘書長黃珮玟不同意有關講法，指發展策略提出的7個鐵路項目，有4個即將動工，另外3條鐵路已有初步時間表及完成研究報告的時間，明白市民的關注，當局的目標是爭取盡快落成，會與建造業商討人手安排，透過培訓、招聘及引入科技，提升生產力。