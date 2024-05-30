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2024-05-30 21:41:26

3款Hunts罐裝意粉醬樣本驗出環氧乙烷 食安中心籲停用

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食安中心呼籲停用Hunts3款罐裝意粉醬。

食安中心呼籲停用Hunts3款罐裝意粉醬。

食安中心今日(30日)公布，數款罐裝意粉醬的樣本被檢出含除害劑環氧乙烷。市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。中心指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

產品資料如下：

產品名稱：Hunts Pasta Sauce(Traditional)
品牌：Hunts
來源地：美國
淨重：24安士(680克)
此日期前最佳：2024年12月26日
進口商：慎昌有限公司

產品名稱：Hunts Pasta Sauce (Mushroom)
品牌：Hunts
來源地：美國
淨重：24安士(680克)
此日期前最佳：2024年9月8日
進口商：慎昌有限公司

產品名稱：Hunts Pasta Sauce(Garlic & Herb)
品牌：Hunts
來源地：美國
淨重：24安士（680克）
此日期前最佳：2025年7月31日
進口商：慎昌有限公司

中心表示，透過恆常食物監測計劃，從兩間位於九龍城和青衣的超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關進口商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線22621559，查詢上述產品的回收事宜。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
 

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