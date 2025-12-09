3歲女捲電車底亡　司機不小心駕駛罪成還押候判

去年8月堅尼地城發生致命車禍，一名男子偕3歲外孫女在堅尼地城海旁近皇后大道西橫過馬路時，遭一輛駛至的電車撞倒，外孫女送院後不治。涉事電車司機遭控不小心駕駛罪，他否認控罪。辯方求情指被告有良好駕駛紀錄，是家庭經濟支柱，對意外感內疚自責，希望向死傷者家屬致歉，請求判處非監禁形式刑罰。暫委裁判官指沒任何因素影響被告專注力，但被告沒及早減速或採取任何措施避免碰撞，造成1死3傷，指監禁無可避免。

法官：沒採取措施避免碰撞 監禁無可避免 49歲被告李要東，報稱任職電車司機，被控於2024年8月15日在德輔道西(東行)近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，在道路上不小心駕駛電車。事發當日上午，死者外公一手抱死者，一手拖另一6歲外孫女，與外傭在行人過路處欲過馬路，隨後被李駕駛的電車撞到。除死者外3人均有身體擦傷，事發時該地點的行人過路燈為紅燈；事發後，涉事電車經過測試，其機件及制動系統皆運作正常。

暫委裁判官鍾穎詩表示，考慮到碰撞一刻行人過路燈是紅燈，交通燈是綠燈，電車車速不高，被告亦沒違反交通標誌和道路標記，但由於駕駛時不夠謹慎和專注，未能留意到行人已從安全島踏出馬路，因此未能及早煞車，而是當撞倒人後車底提示聲響起才煞車，導致撞倒死傷者後繼續在死者身上行駛。被告理應要觀察行人在安全島行動並隨時準備煞車，並且要考慮到案發時天雨及路軌濕滑，而預留更多時間煞車。案發時被告視線開闊，沒任何因素影響被告專注力，但被告沒及早減速或採取任何措施避免碰撞，造成1死3傷，形容後果嚴重，監禁無可避免。

案件編號：ESCC 383/2025