3歲童康樂園獨立屋泳池溺斃  祖父打瞌睡疏忽照顧上訴得直撤罪

3歲男童前年到祖父母，位於大埔康樂園的獨立屋留宿期間，在泳池遇溺死亡。祖父被控疏忽照顧，原審法官指年逾七十的祖父，應該知道自己有打瞌睡的風險，裁定他罪成並判處緩刑。祖父早前提出上訴，高院法官今日頒下判辭，指本案是一件不幸的意外，認為原審官的推斷不穩當，相信意外已令祖父遺憾一生，甚至難以面對家人，裁定祖父上訴得直，撤銷其控罪及判刑，並對祖父一家的遭遇深表同情。

祖父原判監2個月緩刑18個月

上訴人為李群超，原被控一項對所看管兒童忽略罪，指他於2020年6月22日，在大埔康樂園一獨立屋，對3歲男孫李子天負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略該他，其方式相當可能導致男孫受到不必要的健康損害。經審訊後，李群超在裁判法院被裁定罪成，判監2個月，但緩刑18個月。

案情指，祖父母與兩名孫兒，在康樂園獨立屋的泳池和吹氣池游泳和嬉水，期間祖母和孫女到3樓主人房浴室沖涼，留下祖父和男孫在樓下。由於男童所處的吹氣池較淺水，祖父讓男童脫去水袖，並在距離8至10米的椅子看著男童。不過，祖父在期間睡著，醍來時見男童不在吹氣泳池，祖母亦說無見過男童。他們返回花園，發現男童在泳池遇溺，把男童抱出搶救，可惜已返魂乏術。

官：原審裁定是否唯一合理推論存疑

原審裁判官認為，祖父稱在大約8至10米距離觀察男孫，極其量會減低男孫遇溺的風險，但風險仍然存在。處理上訴的高院法官則指，祖父有可能相信此舉已經足夠確保男孫的安全，便不應罪成，且案中未有相關證據，對於原審裁判官的裁定，是否案件的唯一合理推論存疑。高院法官又指，原審裁判官裁定祖父案發時意識到他有打瞌睡的風險，有關結論是不安全及不穩妥。