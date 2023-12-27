3港人韶關遇車禍 女子死亡丈夫胞妹受傷

3名港人聖誕假期到內地，前日下午在廣東韶關遇交通意外，一死兩傷。據報，事件中疑有車輛越線爬頭，與另一車輛相撞。涉事3名港人為一對夫婦和小姨，丈夫及小姨受傷，妻子死亡。傷者已送往韶關樂昌市第二人民醫院。特區政府駐粵辦稱，已派人到當地提供協助。
駐粵辦指，事發於周一(25日)下午，3名香港居民在廣東韶關乘坐一輛內地車牌私家車時，發生交通意外，其中一人死亡，兩人受傷。據了解，傷者被送往韶關樂昌市第二人民醫院，無生命危險。駐粵辦表示，知悉事件後，即時派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助。駐粵辦及入境處會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。
據報，涉事3人是一對夫婦連同小姨，當時正與另外兩名內地人北上到湖南，5人均互相認識。當時由其中一名同行內地人駕車，駛至樂昌市坪石鎮梯子嶺村路段，與另一車相撞，港人太太傷重死亡，其丈夫和胞妹受傷。政府發言人指，意外地點為韶關樂昌市，涉事車輛非內地網約車，亦不是透過「港車北上」計劃進入廣東省的香港私家車。
據媒體報道，受寒潮雨霧天氣影響，京港澳高速大橋部分路段護欄結冰，大橋至梅花路段本月16日起實施交通管制措施，至近日廣東天氣回暖，廣東韶關交警日前宣布，由於氣溫回升，經排除安全隱患後，周一下午1時，恢復雙向正常通行，梅花、大橋收費站恢復雙向出入。