3港人韶關遇車禍 女子死亡丈夫胞妹受傷

3名港人聖誕假期到內地，前日下午在廣東韶關遇交通意外，一死兩傷。據報，事件中疑有車輛越線爬頭，與另一車輛相撞。涉事3名港人為一對夫婦和小姨，丈夫及小姨受傷，妻子死亡。傷者已送往韶關樂昌市第二人民醫院。特區政府駐粵辦稱，已派人到當地提供協助。

駐粵辦指，事發於周一(25日)下午，3名香港居民在廣東韶關乘坐一輛內地車牌私家車時，發生交通意外，其中一人死亡，兩人受傷。據了解，傷者被送往韶關樂昌市第二人民醫院，無生命危險。駐粵辦表示，知悉事件後，即時派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助。駐粵辦及入境處會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。