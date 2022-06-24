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2022-06-24 15:53:06

3男女串謀製冰毒囚28至29年　本地男利用15歲女助購製毒工具遭加刑

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警方指，不會姑息販毒集團利用年輕人進行販毒行為。

警方指，不會姑息販毒集團利用年輕人進行販毒行為。(警方fb影片截圖)

一名58歲男子涉串謀2名外籍男女製毒，涉及4.71公斤冰毒，案件經審訊後被裁定串謀製造危險藥物罪成，今日於高等法院被判監28年至29年。警方表示，涉案本地男子利用其當時15歲女兒，陪伴案中墨西哥籍男子購買製毒工具，警方加刑因素，最終警方亦成功向法庭申請加刑，但沒有證據顯示女童知情，調不會姑息販毒集團利用年輕人進行販毒行

3名被告為林子健(58)、墨西哥籍男子TORRES GONZALEZ Marco Valerio(35)和菲律賓籍女子ENRIQUEZ Anna Mae Justimbast(41)。他們被控於2019356日，在港一同串謀製造冰毒，案中林被判監29年，其餘兩人判監28年。

警：無證據顯示女童知情

毒品調科高級督察吳龍於判刑後表示，案件發生在201936日，警方突擊搜查土瓜灣一單位，檢獲約4.71公斤冰毒，並拘捕及起訴涉案的2男1女。他指案件涉及的加刑因素包括案情嚴重性和國際販毒因素，以及牽涉操控年輕人進行販毒行活動，有證據顯示被告林子健利用其當時15歲女兒，陪伴案中墨西哥籍男子購買製毒工具，但無證據顯示女童知道所作行與毒品有，故未有檢控女童。

他續指，警方是次除成功檢控兩名協助製毒的外籍人士外，亦成功把安排兩名外籍人士製毒的本地男子繩之於法，並在調期間搜集大量證據，包括數十小時閉路電視片段、被告入住酒店的記綠及電話資料等，旨在將販毒集團一網打盡，並向販毒人士表達警方對毒品零容忍態度

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