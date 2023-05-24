3種野生淡水龜屬極危瀕危 嶺大︰盜獵猖獗 數年內恐滅絕

宋亦希指， 若捕獵活動持續，香港的淡水龜種群可能在3至5年內滅絕。(蘇文傑攝)

昨日是世界龜鱉日。嶺南大學科學教研組調查發現，香港3種野生淡水龜面臨絕種，包括兩種極危物種金錢龜和大頭龜，以及一種瀕危物種眼斑水龜，研究團隊與保育團體促請港府採取行動，打擊猖獗的盜獵淡水龜活動。

嶺大團隊指，在過去15年的研究中，監測香港的淡水龜種群，發現相關3個物種因非法捕獵而瀕臨絕跡，金錢龜是最嚴重被捕捉的物種，在研究中從無發現幼龜，研究團隊認為很可能已「功能性滅絕」。

至於大頭龜和眼斑水龜，團隊指，九成的研究地點，這兩種龜的野生種群已消失或不具繁殖能力(被發現成體少於兩隻)，現在只剩零星的殘存種群。團隊利用紅外線相機在所有地點均有發現到捕獵者的行蹤；全面通關後，團隊監測發現研究地點更出現裝備齊全的捕獵者，透過龜籠等工具，捕走10多隻龜。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希指，估計現時香港野外的成年大頭龜只剩數百隻，成年眼斑水龜則不足一百隻。牠們的繁殖率低且需長時間才達至性成熟，當淡水龜遭捕獵後，數量再難恢復。若捕獵活動持續，香港的淡水龜種群可能在3至5年內滅絕。

香港濕地保育協會創辦人兼執行董事、世界自然保護聯盟陸龜及淡水龜專家組成員劉惠寧表示，雖然香港只剩下少數殘存淡水龜種群，但這些小種群或已是整個亞洲最健康的種群之一。沒有這些種群，這些物種將很大機會滅絕。

團隊敦促政府採取行動打擊猖獗捕獵行為，並建議漁護署成立專門的反捕獵執法隊伍，署方更可與警方建立合作行動協議，就捕獵和非法野生動物貿易進行調查和執法。