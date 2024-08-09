3美白潤膚霜水銀超兩萬倍 菲傭塗後中毒留院海關拘2人

本港一名43歲女子早前使用美白潤膚霜後懷疑水銀中毒，入院後診斷有蛋白尿，目前仍然留院。海關接獲轉介後，測試證實涉案美白潤膚霜水銀含量超標2.3萬倍，並發現另外兩款同類產品水銀超標2.4萬倍。海關其後在中環一間零售店，檢獲352盒水銀超標美白潤膚霜，拘捕負責人和售貨員。

衛生防護中心接獲醫管局轉介一宗水銀中毒個案指，一名43歲女病人入院後診斷出尿液中有過量蛋白質，她表示曾使用兩款美白潤膚霜數星期，其尿液和血液樣本均被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。她現時仍然留院，情況穩定。政府化驗所之後化驗產品「Goree Beauty Cream」，顯示含有過量水銀。