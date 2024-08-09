3美白潤膚霜水銀超兩萬倍 菲傭塗後中毒留院海關拘2人

本港一名43歲女子早前使用美白潤膚霜後懷疑水銀中毒，入院後診斷有蛋白尿，目前仍然留院。海關接獲轉介後，測試證實涉案美白潤膚霜水銀含量超標2.3萬倍，並發現另外兩款同類產品水銀超標2.4萬倍。海關其後在中環一間零售店，檢獲352盒水銀超標美白潤膚霜，拘捕負責人和售貨員。
衛生防護中心接獲醫管局轉介一宗水銀中毒個案指，一名43歲女病人入院後診斷出尿液中有過量蛋白質，她表示曾使用兩款美白潤膚霜數星期，其尿液和血液樣本均被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。她現時仍然留院，情況穩定。政府化驗所之後化驗產品「Goree Beauty Cream」，顯示含有過量水銀。
包裝警告字句欠中文
海關接獲轉介後，測試證實「Goree Beauty Cream」所含水銀成分達超出相關化妝品衛生標準上限2.3萬倍，同時發現Goree另外兩款美白潤膚霜的水銀均超標2.4萬倍，涉違反《消費品安全條例》。海關又發現，該3款美白潤膚霜包裝只附有英文警告或警誡字句而沒有中文，涉嫌違反《消費品安全規例》。3款產品均標示為巴基斯坦製造，海關及後派員到中環一間零售店，檢取352盒相關美白潤膚霜，並拘捕一名40歲男負責人和一名45歲女售貨員，兩人現已獲准保釋。
海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任甘承羲指，案件仍在調查，不排除有更多人被捕，現已禁止該店舖繼續出售有關產品，又稱在各區巡查後暫無再發現3款產品有售。他又稱，該名43歲女病人為家庭傭工，呼籲僱主如發現有家傭曾經購買該3款美白潤膚霜，應提醒她們立即停用。據悉，該名傭工為菲律賓籍。