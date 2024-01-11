3議員校董尊重段崇智辭職 張宇人：校董會無施壓

繼中大副校長吳樹培突遭校董會解僱後，不足一個月，校長段崇智日前亦已向校董會請辭，明年1月離任。3名提出私人草案要求改組校董會的議員校董張宇人、鄧家彪及劉國勳昨回應時稱，尊重段崇智的決定，又期望中大校方盡快展開新校長的招聘程序。張宇人強調，段崇智辭職是個人選擇，而非校董會以手段使他辭職。劉國勳則表示，段崇智辭職與解僱吳樹培不能混為一談，強調提私人草案是對事不對人。 中大周二發公告宣布段崇智辭職一事，並引述段祟智稱「按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。3位身兼中大校董的立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳昨回應事件，三人稱是在中大公布消息後，才獲悉段崇智辭職，他們皆表示尊重段崇智的決定，又希望校方盡快展開新校長招聘程序。

炒副校與校長辭職不能混為一談 劉國勳表示，當初提出私人草案推動校董會改組是以中大長遠利益為依歸，「是對事不對人」，重組校董會亦無針對任何人，以做好大學良好管治為目標。他又指，校董會解僱副校長吳樹培，與段崇智辭職不能混為一談。他期望盡快啟動招聘新校長程序，預計招聘程序歷時半年至9個月，相信段崇智會與校董會一同令中大繼續順利運作，一切不受影響。 被問到段崇智請辭是否覺得「贏了一仗」，張宇人稱「不覺得自己在打仗」，強調提出私人草案是因20年前教資會報告的建議仍未落實，是企業管治問題。對於事件被指影響中大師生士氣，打擊院交自主及影響新校長的招聘，張宇人指是屬於揣測性問題，仍然有待觀察，重申各方應尊重段智崇的決定。