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2024-01-11 04:31:55
日報

3議員校董尊重段崇智辭職 張宇人：校董會無施壓

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中大

中大管理層經歷連番震盪。(資料圖片)

繼中大副校長吳樹培突遭校董會解僱後，不足一個月，校長段崇智日前亦已向校董會請辭，明年1月離任。3名提出私人草案要求改組校董會的議員校董張宇人、鄧家彪及劉國勳昨回應時稱，尊重段崇智的決定，又期望中大校方盡快展開新校長的招聘程序。張宇人強調，段崇智辭職是個人選擇，而非校董會以手段使他辭職。劉國勳則表示，段崇智辭職與解僱吳樹培不能混為一談，強調提私人草案是對事不對人。

中大周二發公告宣布段崇智辭職一事，並引述段祟智稱「按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。3位身兼中大校董的立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳昨回應事件，三人稱是在中大公布消息後，才獲悉段崇智辭職，他們皆表示尊重段崇智的決定，又希望校方盡快展開新校長招聘程序。

炒副校與校長辭職不能混為一談

劉國勳表示，當初提出私人草案推動校董會改組是以中大長遠利益為依歸，「是對事不對人」，重組校董會亦無針對任何人，以做好大學良好管治為目標。他又指，校董會解僱副校長吳樹培，與段崇智辭職不能混為一談。他期望盡快啟動招聘新校長程序，預計招聘程序歷時半年至9個月，相信段崇智會與校董會一同令中大繼續順利運作，一切不受影響。

被問到段崇智請辭是否覺得「贏了一仗」，張宇人稱「不覺得自己在打仗」，強調提出私人草案是因20年前教資會報告的建議仍未落實，是企業管治問題。對於事件被指影響中大師生士氣，打擊院交自主及影響新校長的招聘，張宇人指是屬於揣測性問題，仍然有待觀察，重申各方應尊重段智崇的決定。

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鄧家彪感謝段崇智帶領中大師生，在國際學術和排名取得成果，指校董會將盡快就物色及遴選新校長一事開會，跟據中大條例進行招聘，相信中大的管治及發展將會愈來愈好。他又提到，中大校董一直著緊教與研、師生質素、學術自主和發展，過去多年中大校長均是頂尖華人學者，相信遴選委員會將作出考慮，達到以培育有質素的學生、對香港和國家貢獻的目標。

教育局長蔡若蓮認為段崇智請辭屬個人決定，與他是否符合中大新管治架構，無特別關係，指段崇智是校董會一員，不會現在才知道校董會改組的內容和目標。她又指，中大校董會改組並非短時間內進行，亦參考全港以及國際最好的管治模式和相關報告，擬定修訂內容，在立法會草案小組和校董會都有討論和達成共識，她高興中大正朝著不斷優化的管治方向。蔡若蓮相信，校董會主席會按照法例和程序處理招聘工作，務求令大學管理及運作，暢順延續和過渡，又強調副校長吳樹培被解僱亦是按大學既定的人事管理程序進行，當局亦理解和知悉。 

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