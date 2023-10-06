3辣招多年未調整業界促撤 施永青：撤辣掀炒風機會很低

政府自2010年推出3項俗稱「辣招」的住宅印花稅，以壓抑熾熱的樓市，相關措施逾10年而樓市已今時不同往日，至今未有任何改動。適逢新一份《施政報告》公布在即，近日政商界均踴躍發聲，要求政府「減辣」或「撤辣」，以迎合目前市況。中原集團創辦人施永青表示，目前政府積極出招「搶人才」，惟「辣招」的存在明顯與之背道而馳；又認為撤辣掀炒風的機會很低，主要目的是阻止樓價急跌。他建議政府應盡早撤辣，以免錯失最好時機。

俗稱「辣招」的3項住宅印花稅，包括「新住宅從價印花稅」、「買家印花稅」及「額外印花稅」，多年來均未有調整。施永青認為，當樓價熾熱時，政府需要出招冷卻樓市是符合民情。惟現時形勢已大變，目前香港房地產市場受到相當大的壓力，包括樓市交投量少、指數回落，以及有土地流標等，都顯示市場正在轉變，認為政府應該趁早推出相關策略應對，形容「早做好過遲做」。

辣招令外來人才置業難

施永青指，目前政府一方面推出「高才通」招攬人才，但他們來港欲置業仍要「食」最辣的「買家印花稅」，很明顯與搶人才政策背道而馳。此外，他又指，目前很多人選擇租樓，惟租盤嚴重短缺，「香港本地人買第二間樓收租都要付15%從價印花稅，相等於差不多5年的租金收入」，故若想租樓的人有得選擇，便不應再打擊買樓收租的人。至於「額外印花稅」應否取消，施永青認為既然贊成自由經濟，便不能輸打嬴要；又指香港是金融中心，不應妖魔化投資或投機行為。

對於撤辣後會否再掀炒風，施永青認為機會很低。他表示，「撤辣」的主要目的是阻止樓價急跌，讓政府採取其他補救經濟的措施；相信撤辣後因交投量上升而價格反彈是預期之內，若撤辣後交投量無上升，意味措施全無功用。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，政府在13年前出招，期間市場已發生很多變化，但上述「三招」更全無更改。他認為應該適時修改；補充指雙倍印花稅令外來人才需挨貴樓，打擊他們來港的意欲，又指政府可以打擊投機行為，但不應阻礙投資行為，而「辣招」正是阻礙市民投資。郭德亮建議，政府可考慮把稅項由15%，減至6%至8.5%；惟他相信，由於目前樓市低迷，即使全面撤辣亦不會對樓市構成衝擊。

嶺南大學兼任教授何濼生亦同意可全撤辣招。他認為，自措施出場以來，政府未曾認真檢視數據，辣招下私樓住戶數量較出招前少，又指辣招令納米樓泛濫，令中產挨貴樓，居住質素更遜公屋住戶。