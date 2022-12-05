3鐵3路｜有立法會議員關注將軍澳綫南延綫涉及填海　當區居民有反對聲音

政府正就建議興建三條策略性鐵路和三條主要幹道展開公眾諮詢，工程包括港深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳油塘隧道。新界東南立法會議員林素蔚今日（5日）接受電台訪問表示，興建將軍澳綫南延綫涉及填海，有當區居民反對。



林素蔚表示，過去收到超過1萬名日出康城居民意見，好多居民反映過去幾年興建將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路工程，已令區內沙塵滾滾。他們擔心再有填海工程，會造成空氣及噪音污染，影響身體健康。她建議當局研究以高架橋或陸路方案，代替填海，亦可考慮以輕軌取代；而九龍東立法會議員顏汶羽亦在同一節目表示，將軍澳油塘隧道與將軍澳藍田隧道功能高度重覆，又質疑為何落腳油塘，認為油塘是很小的社區，擔心會令油塘交通「塞爆」。



運輸署助理署長梁世豪回應指，現時將軍澳隧道是偏向北面，即將通車的將藍隧道是偏向南面，現時建議的將軍澳油塘隧道，是偏向中間，功能沒有重叠，亦希望可藉此平均分佈車流。對於有議員關注加重油塘交通負擔，梁世豪說日後可順道改善道路安排，理順交通。