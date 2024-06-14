3長者墮猜猜我是誰騙案失150萬 學生孕婦負責收錢被捕

3名長者於5及6月墮「猜猜我是誰」電話騙案，涉款逾150萬元；警方指，詐騙集團為減低受害人戒心，以數百元報酬作招徠家庭主婦及學生，安排他們上門收取騙款，警方調查後，鎖定兩名負責收款成員，並於前日採取行動，拘捕一名16歲男學生及一名39歲孕婦。

警方在5及6月分別接獲一名77歲男子及89歲婦人報案，指收到不明來電，對方在電話中佯裝為其家人，訛稱因刑事案被捕拘留，需要大額保釋金；其後，更安排同黨到受害人住所收取騙款。兩名長者未有懷疑下，交出11萬及112萬元，直至與家人談及事件，才得知受騙報警求助。

西區警區刑事部人員接手案件，翻查大量閉路電視及深入調查，鎖定兩名上門收款詐騙集團成員；於前日時機成熟下，分別於銅鑼灣及天水圍拘捕一名16歲男學生及一名39歲孕婦。懷疑涉案孕婦更牽涉另一宗於5月13日在將軍澳發生的電騙案，她當時亦是擔任上門收款的角色，騙取約28萬元。

警方將繼續調查兩人是否牽涉更多騙案及騙款去向。據了解，被捕人收取約500至1,000元報酬。西區警區刑事部總督察盧建邦稱，電騙集團用金錢利誘家庭主婦及學生上門收取騙款，以減低受害人戒心。他續指，被捕人士角色只負責上門收錢，但警方會針對這類型的騙案向法庭申請加刑。他指，暑期將至，不少學生或趁機賺取外快，家長應教導子女，避免他們被不法之徒利用。警方重申，任何人如觸犯香港法例《盜竊罪條例》「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。