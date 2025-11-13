3關員土瓜灣被斬案 累計5人被捕 38歲男潛逃6日元朗落網

3名海關人員上周四在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲受傷，疑兇潛逃6日後，昨在元朗被捕，涉嫌傷人、販運危險藥物、管有攻擊性武器等。警方指，案件至今累計拘捕5人，包括疑兇母親及3名與疑犯屬同一團夥、有黑社會背景的朋友。

海關毒品調查科人員上周四於土瓜灣道80號定安大廈5樓一個單位進行緝毒行動，期間3名關員遭菜刀斬傷，疑兇反鎖自己在屋內後攀窗逃去，案件隨即交由西九龍重案組第二隊接手調查。「刀手」潛逃6日後，昨早於元朗街道緝拿歸案，目前正被扣留調查。被捕38歲疑兇姓胡，警方指，匪徒於逃脫後乘搭的士前往大埔，再轉乘另一架私家車逃走，多日來曾於西貢區、洪水橋及元朗等地匿藏。西九龍刑事部署理高級警司賈錦林表示，警方在調查期間發現有若干人協助逃犯逃走，先後拘捕3男1女，包括38歲胡姓男子和41歲姚姓男子，之後再拘捕一名27歲男子；其中一人已被落案檢控，罪名為協助逃犯。警方亦聯絡疑兇家人，因其61歲母親口供有可疑，亦涉嫌「誤導警務人員」被捕，正保釋候查。