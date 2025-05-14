3靈灰安置所下周一起接受申請　共提供1.6萬個鑫位

食環署今日(14日)公布新一輪公眾骨灰龕位編配安排，提及粉嶺和合石、東區哥連臣角新廈和石門靈灰安置所，合共逾1.6萬個新建的可續期骨灰龕位於下周一(19日)至6月18日接受申請，並計劃在今年第三季公布攪珠抽籤結果。龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。署方強調，石門靈灰安置所為禁香區，強烈呼籲燒香、化寶的市民切勿選擇。 今次食環署將編配新一輪16,150個可續期骨灰龕位，其中和合石靈灰安置所第六期，有4,000個標準龕位和50個大型龕位；哥連臣角新廈靈灰安置所就有6,000個標準龕位和50個大型龕位，兩個安置所均分設禁香區和非禁香區，禁香與非禁香各佔一半。

至於即將落成的石門靈灰安置所提供6,000個標準龕位和50個大型龕位。但需要留意的該安置所是一個「無煙靈灰安置所」，編配的所有龕位屬禁香龕位，在靈灰安置所的範圍內，包括各樓層和公用地方，全面禁止燃燒香燭祭品。另外，安置所內亦不設任何供燃燒香燭祭品的設施。 食環署高級總監(公眾骨灰安置所項目組)張惠儀指，因附近居民要求，石門靈灰安置所為禁香區，署方會加派人手巡邏，並研究使用科技杜絕「偷雞」行為。她強烈呼籲想燒香、化寶的市民切勿選擇石門安置所，「 我哋申請同畀錢嘅時候都會標明 禁香，(申請者)唔好諗往試咗先，你仲有其他兩個選擇」。 今次，龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。 標準骨灰龕位首20年費用為2,400元，及後每10年花1,200元續期；至於可容納三位先人骨灰的大型灰龕位首20年費用為3,000元，及後每10年花1,500元續期。

申請方法 由5月19日至6月18日的申請期內，市民可於食環署網站、「墳場及火葬場服務平台」進行網上申請或下載申請表格，也可親身於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處、民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取申請表格，或經熱線2841 9111以傳真索取。 食環署助理署長(職系管理及發展)何婉雯建議，公眾可於內登入「墳場及火葬場服務平台」遞交網上申請；在網上提交申請後，申請人會隨即收到載有申請編號的確認回條電郵，方便日後跟進。 她又提醒，若申請人與為已故人士申請火化服務的申請人為同一人，經網上填寫申請表格時，無須夾附所需文件的副本，亦可網上自動批核過程更加便捷；中籤申請人可經墳場及火葬場服務平台 「一碼通網上服務及繳費」繳付訂明的費用以完成鑫位編配相關手續。 攪珠結果公布 至於，攪珠結果，食環署預計於本年第三季進行攪珠和電腦隨機抽籤編配龕位,具體日期稍後公布。在攪珠和抽籤完成後,食環署會通知申請人其申請結果，以及中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號，而非由中籤申請人自行揀選龕位。 骨灰龕位供應充足 被問到骨灰龕的供應，何婉雯表示，現時骨灰龕位供應充足，「 只要肯申請，基本上唔使排隊」；署方會持續觀察本港死亡率等情況，並繼續物色合適地方建設安置所。 至於未來會否調整禁香區和非禁香龕位比例，何婉雯指，禁香安排旨在支持環保，但處方仍會平衡環保和習俗需要，故暫不會調整比例。