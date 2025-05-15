3靈灰安置所逾1.6萬新龕位 5.19起可申請 石門禁燒冥鏹 署方籲：燒香勿選！

傳統安葬龕位觀念在港依然普遍，政府亦因應此「住屋需求」繼續推出更多骨灰龕位。食環署昨公布新一輪公眾骨灰龕位編配安排，包括粉嶺和合石(第六期)、東區哥連臣角新廈和石門靈灰安置所，將合共提供逾1.6萬個新建可續期骨灰龕位，並於下周一(19日)至6月18日接受申請，計劃今年第三季公布攪珠抽籤結果。龕位最初的安放期為20年，期滿後每10年續期一次。署方提醒，西門靈灰安置所全面禁燒香化寶，「如要燒香，真的不要選這個安置所。」

3個安置所分別為粉嶺和合石第六期、東區哥連臣角新廈和沙田石門靈灰安置所。其中和合石靈灰安置所第六期，有4,000個標準龕位和50個大型龕位；哥連臣角新廈靈灰安置所就有6,000個標準龕位和50個大型龕位，兩個安置所均分設禁香區和非禁香區，禁香與非禁香各佔一半。

食環署將編配新一輪16,150個可續期骨灰龕位，獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次；標準龕位20年安放期費用是2,400元，續期10年費用為1,200元；大型龕位20年安放期費用為3,000元，續期10年費用為1,500元。

研科技杜絕「偷雞」燒香

至於在沙田石門安興里新建的靈灰安置所，鄰近港鐵石門站，步行需約8分鐘，目標今年第二季落成、第三季啟用，將分階段提供合共約4萬個骨灰龕位。在今次編配中，會提供6,000個標準龕位和50個大型龕位，但須留意該安置所是一個「無煙靈灰安置所」，所有龕位屬禁香龕位，在靈灰安置所的範圍內 包括各樓層和公用地方，全面禁止燃燒香燭祭品。另外，安置所內亦不設任何供燃燒香燭祭品的設施。

食環署高級總監(公眾骨灰安置所項目組)張惠儀指，因附近居民要求，石門靈灰安置所為禁香區，署方會加強公眾教育及在清明重陽加強巡邏，並研究使用科技杜絕「偷雞」行為，如有發現或會要求違規者離開。她強烈呼籲，想燒香、化寶的市民切勿選擇石門安置所，「我哋申請同付費嘅時候都會標明禁香，(申請者)唔好諗住試咗先，你仲有其他兩個選擇」。

第三季攪珠配龕位

市民可於食環署墳場及火葬場辦事處、分區環境衞生辦事處及民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取申請表格，填妥後郵寄或親身遞交，亦可在食環署網站或墳場及火葬場服務平台申請或下載申請表格。

市民如經網上申請，隨即會收到附上申請編號的確認電郵。若同一名申請人已為已故人士申請火化服務，則毋須夾附所需文件的副本，在確認身份及資格後，將會即日自動獲批。而符合自動批核資格的中籤申請人，可經墳場及火葬場服務平台繳費，完成龕位編配手續。

另外，食環署預計於本年第三季進行攪珠和電腦隨機抽籤編配龕位，攪珠和抽籤完成後，食環署會將結果通知申請人，以及中籤者獲編配的骨灰龕位編號，而非由中籤申請人自行揀選龕位。