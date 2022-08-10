3+4酒店隔離｜工商界：縮短檢疫期為復甦重要一步

政府公布最新抵港人士檢疫安排，酒店檢疫期會由現時的7天，改為3天酒店檢疫及4天醫學監察。香港工業總會常務副主席莊子雄今日（10日）接受電台訪問時表示，指業界歡迎有關措施，認為是疫後復甦的重要一步，他指本港有許多企業設有海外業務，或在東南亞設廠，要恆常派員工出差，相信新安排能增加企業調配人手的彈性。

對於港府推出「紅黃碼」新措施，以識別有較高新冠病毒傳染風險的人士，持「黃碼」人士不能到食肆等處所，但可照常上班。莊子雄認為，對商務旅客而言是可接受的安排，但部分展覽場地屬「疫苗通行證」查核處所，拒絕「黃碼」人士入場，對仍在醫學監測的商務旅客影響較大。他認為，若大型展覽入場人士均有戴口罩，做足防疫措施，希望可容許持「黃碼」人士入場。他冀昐當局可在一兩個月後檢視效果，若屆時新冠肺炎疫情沒有反彈、醫療系統穩定，期望可進一步鬆綁至毋須酒店檢疫，全程居家醫學監察。