3+4酒店隔離｜工商界：縮短檢疫期為復甦重要一步

政府公布最新抵港人士檢疫安排，酒店檢疫期會由現時的7天，改為3天酒店檢疫及4天醫學監察。香港工業總會常務副主席莊子雄今日（10日）接受電台訪問時表示，指業界歡迎有關措施，認為是疫後復甦的重要一步，他指本港有許多企業設有海外業務，或在東南亞設廠，要恆常派員工出差，相信新安排能增加企業調配人手的彈性。
對於港府推出「紅黃碼」新措施，以識別有較高新冠病毒傳染風險的人士，持「黃碼」人士不能到食肆等處所，但可照常上班。莊子雄認為，對商務旅客而言是可接受的安排，但部分展覽場地屬「疫苗通行證」查核處所，拒絕「黃碼」人士入場，對仍在醫學監測的商務旅客影響較大。他認為，若大型展覽入場人士均有戴口罩，做足防疫措施，希望可容許持「黃碼」人士入場。他冀昐當局可在一兩個月後檢視效果，若屆時新冠肺炎疫情沒有反彈、醫療系統穩定，期望可進一步鬆綁至毋須酒店檢疫，全程居家醫學監察。
謝邱安儀：歡迎新安排 但憂港人留港消費減少
另外，零售管理協會主席謝邱安儀亦在電台節目表示，新措施是好的方向，有助本港復常，但由於仍未能與內地通關，相信短時間內對零售業界的幫助有限，她亦擔心多了港人出外旅遊，會令港人減少留港消費。
至於近日政府派發第二階段電子消費券，謝邱安儀指，6成半會員在今輪消費券的帶動下，生意錄得雙位數字的升幅，其中個人護理類別有最大升幅。不過她表示，本港下半年經濟仍有不明朗因素，加上第二階段消費券分期派發，相比首階段一次過派5,000元，消費氣氛上會有差別。