3+4酒店隔離｜《彭博》引消息：港府傾向11月取消酒店檢疫 (更新)

本港疫情嚴峻，今日(1日)確診數字更再次突破萬宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預告，當局預備將「疫苗通行證」的涵蓋年齡下調至5歲，細節下周公布。《彭博》(Bloomberg)今日引述知情人士報道，港府傾向在今年11月結束酒店檢疫政策，即趕在國際金融領袖投資峰會和香港國際七人欖球賽之前。
報道又指，知情人士說特首李家超傾向支持有關做法，以顯示香港已經恢復正常運行。不過，報道指政府內部持不同意見，有知情人士形容，醫務衞生局長盧寵茂是其中一名希望在確診數字激增的情況下收緊限制的人，冀遏制住疫情以推動與內地通關。
特首辦：繼續精準管控疫情
特首辦發言人晚上回應有關檢疫安排的傳媒查詢時，重申政府整體防疫政策維持五點，包括不躺平、持續控制確診數字，更好管理風險和提升應變能力，防止醫療系統超出負荷能力；其次是減重症、減死亡，以及保護「一老一幼」和長期病患者等高風險人士。
發言人續稱，政府會以科學精準方法識別不同風險級別人士，減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數。此外，政府會平衡風險和經濟動力，即在風險可控的情況下，維護民生活動和本港競爭力。
政府會繼續根據疫情發展和該5項政策防控疫情，並將繼續採取精準措施管控疫情。