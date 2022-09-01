3+4酒店隔離｜《彭博》引消息：港府傾向11月取消酒店檢疫 (更新)

本港疫情嚴峻，今日(1日)確診數字更再次突破萬宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預告，當局預備將「疫苗通行證」的涵蓋年齡下調至5歲，細節下周公布。《彭博》(Bloomberg)今日引述知情人士報道，港府傾向在今年11月結束酒店檢疫政策，即趕在國際金融領袖投資峰會和香港國際七人欖球賽之前。

報道又指，知情人士說特首李家超傾向支持有關做法，以顯示香港已經恢復正常運行。不過，報道指政府內部持不同意見，有知情人士形容，醫務衞生局長盧寵茂是其中一名希望在確診數字激增的情況下收緊限制的人，冀遏制住疫情以推動與內地通關。