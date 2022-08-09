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2022-08-09 10:00:00

3+4酒店隔離｜料不增社區傳播風險　盧寵茂：現時社區傳播遠大於「3+4」措施

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盧寵茂估計，抵港檢疫改「3+4」不增加社區傳播風險。(資料圖片)

盧寵茂估計，抵港檢疫改「3+4」不增加社區傳播風險。(資料圖片)

政府今日起放寬檢疫酒店隔離安排至「3+4」，即3天酒店檢疫後，隨後4天家居醫學監測可以進入社區。醫務衛生局局長盧寵茂今日在電台稱，估計有關措施不會令整體的社區確診數字有明顯改變，認現時社區傳播遠大於經過「3+4」方案後可能出現的數據。

盧寵茂指，「3+4措施的輸入個案不會令整體社區確診的數字有明顯改變現時社區入面的傳播遠大於經過3+4後可能出現的數據，指4日醫學監測是有措施額外的酒店檢疫變成4日醫學監測會達至相同，甚至更好的效果

他又指，新一屆政府調核酸檢測的重要性，現時每日核酸檢測量已較6月時增加一倍，由6月時平均每日的5萬個提升至7月的接近12萬個，政府會持續加本港檢測能力，又稱受「黃碼」限制的人上班時不能到食肆吃飯或參與聚餐等。

難保證不再增加檢疫酒店隔離日數

被問到政府目標是否不會再增加檢疫酒店隔離日數，盧寵茂稱，市民期望在經濟民生方面有更多活動，不過疫情會反覆不定，倘若再收緊措施，市民會較辛苦。不過他指市民需要明白疫症有許多難料之處，就算不是新冠疫情，將來亦可能有新發的傳染病出現，假如出現這些情況，再需要其他防疫措施，故很難保證不會再增加檢疫酒店隔離日數。

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