3+4酒店隔離｜料不增社區傳播風險　盧寵茂：現時社區傳播遠大於「3+4」措施

政府今日起放寬檢疫酒店隔離安排至「3+4」，即3天酒店檢疫後，隨後4天家居醫學監測可以進入社區。醫務衛生局局長盧寵茂今日在電台稱，估計有關措施不會令整體的社區確診數字有明顯改變，認為現時社區傳播遠大於經過「3+4」方案後可能出現的數據。

盧寵茂指，「3+4」措施的輸入個案不會令整體社區確診的數字有明顯改變，現時社區入面的傳播遠大於經過「3+4」後可能出現的數據，指4日醫學監測是有措施，額外的酒店檢疫變成4日醫學監測，會達至相同，甚至更好的效果。

他又指，新一屆政府強調核酸檢測的重要性，現時每日核酸檢測量已較6月時增加一倍，由6月時平均每日的5萬個提升至7月時的接近12萬個，政府會持續加強本港檢測能力，又稱受「黃碼」限制的人上班時不能到食肆吃飯或參與聚餐等。

難保證不再增加檢疫酒店隔離日數

被問到政府目標是否不會再增加檢疫酒店隔離日數，盧寵茂稱，市民期望在經濟民生方面有更多活動，不過疫情會反覆不定，倘若再收緊措施，市民會較辛苦。不過他指市民需要明白疫症有許多難料之處，就算不是新冠疫情，將來亦可能有新發的傳染病出現，假如出現這些情況，再需要其他防疫措施，故很難保證不會再增加檢疫酒店隔離日數。