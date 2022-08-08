3+4酒店隔離｜7天變「3+4」新措施Q&A

政府宣佈，海外及台灣抵港人士將由7天酒店檢疫，改為3天酒店檢疫及4天家居檢疫。 (陳奕釗攝)

「3+4」檢疫措施

Q：「3+4」檢疫措施是甚麼意思？日子如何計算？

A：「3+4」是指在指定檢疫酒店強制檢疫三天，其後居家醫學監察四天。

抵港日期為「第0天」，經4日3晚酒店檢疫後，「第3天」早上獲核酸檢測陰性結果後，最早上午9時起、一般於中午時分完成酒店檢疫，開始4日居家醫學監察；在「第4天」、「第6天」接受核酸檢測，至「第7天」上午9時獲解除「黃碼」。

酒店強制檢疫

Q：「3+4」檢疫措施新安排哪天起生效？誰為首批旅客受惠？

A：本周五(12日)正式生效；但已在酒店完成最少3晚檢疫的人士，即本月3至8日抵港者，可提早今日至12日期間離開酒店。

Q：政府突減少在酒店檢疫的日數，如在港沒有居所，完成4日3晚酒店檢疫後，可否繼續居住檢疫酒店至原來預訂日數？

A：不可以。檢疫酒店居住安排是按照政府發出的檢疫令；完成酒店檢疫後，不能繼續留在檢疫酒店居住。

Q：已訂7日檢疫酒店房間的旅客，是否需要更改預訂？

A：不需要，旅客可用原有訂房文件繼續辦理登機手續及入境，並在新制度下的第3天，最早上午9時起、一般於中午時分通過所有檢測後提前離開檢疫酒店。

醫學監察

Q：醫學監察在哪地方進行？期間要做甚麼？

A：醫學監察可以在家居或者一般酒店進行。期間要監察體溫及健康狀況；接受「黃碼」的限制，不可以進入涉及不戴口罩或群眾聚集活動的「疫苗通行證」處所；每天快速抗原檢測；定時的核酸檢測。

Q：醫學監察期間，是否只能留在家中或一般酒店內？

A：不是。快測陰性下，可乘搭公共交通工具、返工返學、進入商場、百貨公司及街市。

Q：醫學監察期間，有哪些地方不能進入？有何限制？

A：有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，即是食肆、酒吧、酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所、派對房間、美容院等；如及安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫務處所。出外期間，不能夠參與任何除去口罩的活動。

Q：醫學監察期間不能進入的地方有否豁免情況？

A：如到有關場所上班、上學或求診者，可以進入有關地點；訪客、顧客則不能進入。

檢疫過後

Q：完成「3+4」檢疫後，即完成所有程序？

A：不是。仍要自行監察健康三天，第9天要去檢測中心進行核酸檢測，並要每日進行快速抗原檢測直到第10天。